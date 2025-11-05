Primer mensaje de Achraf Hakimi, tras la lesión por falta de Luis Díaz en Champions League

Tres futbolistas del PSG, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes, no estarán disponibles en las próximas semanas debido a diferentes lesiones, según informó este miércoles 5 de noviembre, el club que entrena Luis Enrique.

Según el parte médico, Achraf Hakimi, la principal preocupación, tras la dura entrada sufrida por el colombiano, Luis Díaz, sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo. Dicha molestia física, le impedirá estar disponible durante casi dos meses.

Justamente, el lateral derecho se pronunció con un contundente mensaje a través de sus redes sociales. "Las caídas son parte del viaje, el regreso hace la diferencia ¡Gracias a todos por sus mensajes!", escribió.

Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence 💪🏽 pic.twitter.com/CJO5Egyyjc — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 5, 2025

Pero también se conocieron detalles sobre las otras lesiones. En el caso de Ousmane Dembélé, sufrió una lesión en la pantorrilla y permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas.

En cuanto, Nuno Mendes sufre un esguince en la rodilla izquierda y estará bajo atención médica durante las próximas semanas. El informe médico facilitado por el PSG también se refiere a Désiré Doué, quien continúa su labor de rehabilitación.

Luis Enrique achacó en la noche del martes los malos resultados cosechados frente al Bayern Múnich en el partido de Liga de Campeones, en el que los germanos se impusieron 1-2, a la falta de forma de sus jugadores.

"No recuerdo ningún partido esta temporada con todo el equipo en forma. Hay que gestionar esto, no son excusas, es nuestra responsabilidad de mejorar, pero hay que aceptar que el adversario ha sido superior", dijo.