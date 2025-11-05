En PSG no le echan la culpa a Luis Díaz, pese a la lesión de Hakimi en juego de Champions

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, reconoció que el Bayern de Múnich fue "superior" en el partido de Champions League en el que los alemanes se impusieron 1-2, un resultado que el técnico español consideró corto. También se refirió a la dura falta que le cometió Luis Díaz a Achraf Hakimi y que terminó en la lesión del defensor marroquí.

"A once contra once el Bayern ha sido más fuerte, sin duda. Les hemos hecho buenos regalos. Podíamos haber perdido por más. En el segundo tiempo ha sido diferente porque teníamos un jugador más", analizó el técnico sobre el juego en el Parque de los Príncipes, el martes anterior.

"No sé si esta derrota tendrá consecuencias, no puedo hablar del futuro. Sabemos que nuestro calendario es el peor. Los próximos partidos serán difíciles", añadió el entrenador.



¿Qué dijo Luis Enrique sobre la falta de Luis Díaz y que lesionó a Hakimi?

"Lo de Achraf es el fútbol. Es un deporte de contacto. Es una lástima. Es complicado para los jugadores. Son acciones que son así. Me acuerdo de la lesión de Musiala", sostuvo el DT del PSG al ser consultado por la falta que terminó en la roja para el número '14' del Bayern Múnich.



Otras declaraciones del DT del PSG luego de la derrota en la Champions League

A continuación, Luis Enrique achacó el mal partido del equipo a la falta de forma de sus jugadores: "No recuerdo ningún partido esta temporada con todo el equipo en forma. Hay que gestionar esto, no son excusas, es nuestra responsabilidad de mejorar, pero hay que aceptar que el adversario ha sido superior".

El entrenador español aseguró que debe mejorar en la gestión de la recuperación de sus jugadores, pero se mostró confiado en el futuro: "Espero que durante la temporada podamos recuperar a los jugadores y estar a nuestro nivel".

El técnico señaló que algunos de los jugadores que regresaban de lesión "no estaban al cien por cien" y es algo que él debe "gestionar mejor".

El diagnóstico de la lesión de Hakimi

Retirado entre lágrimas después de una dura entrada por detrás del colombiano Luis Díaz, el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi "sufre una entorsis severa en el tobillo izquierdo, que conllevará una indisponibilidad de varias semanas", indicó el PSG en un comunicado.