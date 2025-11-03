Síguenos en::
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
Carlo Ancelotti confesó que 'reprendió' a Vinícius por su reacción aireada en el clásico

El DT de la Selección Brasil, Carlo Ancelotti, sostuvo que habló con Vinícius por su actitud al ser sustituido en el clásico entre Real Madrid y Barcelona; "le he dicho que cometió un error".

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2025
Carlo Ancelotti, actual DT de Brasil, y Vinícius Junior.
Carlo Ancelotti, actual DT de Brasil, y Vinícius Junior.
Fotos: AFP.

