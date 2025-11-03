Jhon Durán famoso entre sus compañeros del Fenerbahce; los puso a cobrar una millonada

Aún con el paso de las horas en la prensa de Turquía se sigue hablando del triunfo 3-2 de Fenerbahce sobre Beksitas, en uno de los clásicos de mayor rivalidad en el fútbol profesional de ese país y del que salió como gran figura el delantero Jhon Jáder Durán, quien marcó el gol de la victoria en los minutos finales del compromiso jugado el pasado domingo.

Y en las últimas horas en los medios se vienen revelando detalles del cuadro de uniforme amarillo y azul y de un premio prometido por el presidente Sadettin Saran por la victoria, que es una cuantiosa suma, tal y como publicó en las últimas horas el diario 'Sporx'.

Así las cosas, según el referido medio, la plantilla de futbolistas, de la que hace parte Durán, recibirá una bonificación superior al millón de euros (superior a cinco mil millones de pesos nuestros) por tan valioso triunfo.

Saran desde su llegada ha tratado de tener una cercanía con los jugadores que dirige Domenico Tedesco e incluso se le ha visto seguidamente en la sede de entrenamiento intercambiado conceptos y dialogando con las figuras del Fenerbahce.

Pero además de la generosa 'liga' por vencer a Besiktas, el propio 'Sporx' apuntó que de "ganarle a Viktoria Plzen, Kaysireizpor y Rizespor recibirán otra prima de parte de la directiva".

Vale la pena recordar que estos son días dulces para el colombiano Jhon Jáder Durán, quien poco a poco va regresando y teniendo minutos luego de la sonada lesión sufrida el pasado 27 de agosto en un partido de Champions contra Benfica.

Este lunes, por ejemplo, los principales canales de televisión y espacios de análisis de Youtube especializados en el fútbol de Turquía llenaron de elogios y comentarios positivos al antioqueño, que mostró una feroz intención de recuperar el balón en área rival y en instantes se paró y definió para poner a festejar a sus compañeros, integrantes del cuerpo técnico y a los aficionados de su club, a la par de despertar la furia de los seguidores locales.

Jhon Durán celebra su gol en Besiktas vs Fenerbahce - Foto: Femerbahce Oficial

Ahora se tiene la expectativa de que Durán pueda retomar su mejor nivel y se convierta en líder ofensivo del club que lo trajo de Al Nassr, de Arabia Saudita, a cambio de una millonada.

¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce de Jhon Durán?

El próximo jueves 6 de noviembre de 2025 el Fenerbahce tendrá un compromiso importante de la Europa League, al visitar a Viktoria Plzen. Será a las 3 de la tarde, hora de Colombia, y aún falta ver si Durán será titular.