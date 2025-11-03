Síguenos en::
Atlético Nacional y Medellín impusieron condiciones en la ida de 'semis' de la Copa BetPlay

Atlético Nacional y Medellín impusieron condiciones en la ida de 'semis' de la Copa BetPlay

El 'verdolaga' goleó 4-1 al América, mientras que el 'poderoso' superó 0-1 a Envigado, en lo que fue la ida de la semifinal de la Copa BetPlay. El campeón obtendrá un cupo a la Sudamericana de 2026.

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2025
Atlético Nacional y Medellín ganaron los juegos de ida de semifinales de la Copa BetPlay 2025.
Atlético Nacional y Medellín ganaron los juegos de ida de semifinales de la Copa BetPlay 2025.
