La Selección Colombia Sub-17 se tiene confianza: "Vamos a jugarle de tú a tú a Alemania"

El telón del Mundial Sub-17 se levanta para la Selección Colombia con un desafío de máxima exigencia: el debut ante la poderosa Alemania, uno de los candidatos naturales al título. El encuentro, programado para este martes, no sólo marca el regreso del equipo juvenil 'cafetero' a la cita orbital, sino que pone a prueba la solidez y el carácter del combinado frente a un rival de mucho peso. El partido lo podrá EN VIVO por Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com.

Bajo la dirección técnica de Fredy Hurtado, la 'tricolor' juvenil llega al torneo con la ambición de superar la mejor participación en una Copa del Mundo de la categoría, que fue el cuarto lugar en 2003 y 2009. Sin embargo, el estreno ante un rival europeo de primer nivel obliga a los jugadores a elevar su rendimiento al máximo desde el primer minuto.

Precisamente, el entrenador de la Selección Colombia Sub-17 habló con los medios de comunicación sobre el análisis que han hecho de los 'teutones' de cara al juego de este martes y que es válido por el grupo G.

"Siempre se analiza y se mira, nosotros ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, de qué es lo que tenemos que cuidarnos. Ellos son los campeones del mundo de esta categoría, pero queremos jugarle de tú a tú, competir al máximo nivel, y esperamos poder llevarnos la victoria", indicó Hurtado.

De igual manera, Criss Macías, jugador de Millonarios, y que fue uno de los mejores en el Sudamericano de la categoría, se mostró emocionado por el estreno en la cita orbital que se lleva a cabo en Catar.

La Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano X de @FCFSelecciónCol

"Será un lindo debut, porque es contra Alemania, una gran selección y potencia mundial. Hay que cuidarnos, no cometer errores y hacer lo que trabajamos. Somos un grupo muy unido, decidido a los que venimos a hacer y con un solo objetivo", precisó.

Mientras que Juan José Cataño mencionó las emociones y sentimientos, a pocas horas de jugar su primer partido en el Mundial.

"Es una sensación muy linda, porque el sueño de cualquier niño es representar el país y más que todo en el Mundial es algo muy gratificante para mí. Hemos venido analizando a Alemania en su parte defensiva, y podemos hacerles bastante daño. Haremos un gran partido", dijo.

Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 festejando gol en el Sudamericano. Foto: X de @FCFSeleccionCol.

Alemania, por su parte, arriba con el cartel de campeona del mundo de la categoría, lo que subraya su fortaleza en todas las líneas. Su juego se caracteriza por la intensidad física, la precisión en el pase y una notable capacidad de definición. La tarea para la defensa colombiana será monumental, neutralizar los circuitos de juego de los 'teutones' y evitar que sus delanteros encuentren espacios para explotar su velocidad.

El encuentro de este martes es una prueba de fuego que definirá el rumbo inicial de la Selección Colombia Sub-17 en el torneo. Un resultado positivo no sólo inyectaría una dosis de confianza vital para el resto de la fase de grupos, sino que enviaría un mensaje claro a sus rivales sobre la competitividad del combinado nacional.