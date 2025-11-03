Selección Colombia vs. Alemania, EN VIVO: hora y dónde ver el partido del Mundial Sub-17 Qatar 2025

Este martes 4 de noviembre en el moderno complejo Aspire Zone, situado en Al Rayyan, Catar, la Selección Colombia debutará debutara en el Mundial Sub-17 frente a Alemania.

Cabe recordar, que, la cita orbital inició este lunes de 3 noviembre y culminará el jueves 27 de noviembre.

La edición de Catar 2025 representa la primera ocasión en la que acudirán 48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro. Las dos primeras selecciones de cada grupo y las mejores ocho terceras se adjudicarán un cupo a los dieciseisavos de final, siendo este el punto donde el torneo se disputará en formato de eliminatorias.

Ubicado en el Grupo G, Colombia se enfrentará a Corea del Norte, Alemania (vigente campeón) y El Salvador. La primera salida nacional tendrá lugar el próximo martes 4 de noviembre, desde las 9:45 de la mañana en nuestro país, ante los europeos.

Selección Colombia Sub-17 jugará el Mundial 2025 en el grupo G. Foto: FCF.

A partir de las 7:30 am. en Colombia del viernes 7 de noviembre, nuestro país se mediará a El Salvador, mientras que el enfrentamiento ante Corea del Norte tendrá lugar el lunes 10 desde las 8:30 de la mañana.

El director técnico Fredy Hurtado convocó a los siguientes jugadores para el certamen: Jorman Mendoza, Criss Macías, Brait García, Cristian Orozco, Juan José Cataño, Kevin Angulo, Cristian Flórez, Jesús Peñaloza, Camilo Amú, Miguel Solarte, Didier Henao, Edmilson Herazo, Ángel Mora, Santiago Lodoño, Juan Sebastián Covilla, David Rodríguez, Miguel Agámez, Matías Lozano, Deivi Quiñones, Yaiker Moya y José Escorcia.

Cabe resaltar que la mejor participación de Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Masculina corresponde al cuarto lugar. En la edición de Finlandia 2003 y Nigeria 2009, el seleccionado nacional disputó el partido por el tercer lugar del podio, cayendo ante Argentina y España, respectivamente.



Hora y dónde ver Selección Colombia Sub-17 vs. Alemania, en el Mundial de Catar

Fecha: martes 4 de noviembre.

Hora: 9:45 a.m. (hora Colombia).

Estadio: Aspire Zone.

Transmisión: Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.