Neymar sigue borrado por Ancelotti en la Selección Brasil, que se alista para el Mundial 2026

Neymar sigue borrado por Ancelotti en la Selección Brasil, que se alista para el Mundial 2026

Carlo Ancelotti entregó el listado de la Selección Brasil para los duelos de preparación contra Senegal y Túnez, mismo en el que Neymar no apareció.

Por: AFP
Actualizado: 3 de nov, 2025
Carlo Ancelotti (izq.), DT de Brasil junto a Neymar.
Carlo Ancelotti (izq.), DT de Brasil junto a Neymar.
Fotos: AFP y Getty

