Neymar sigue borrado por Ancelotti en la Selección Brasil, que se alista para el Mundial 2026

La aparición del delantero Vitor Roque y el regreso de Fabinho luego de casi tres años de ausencia son novedades en la convocatoria anunciada este lunes por Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil para los amistosos que jugará este mes contra Senegal y Túnez. Neymar sigue borrado.

La 'Canarinha' enfrentará el 15 de noviembre a Senegal en el Emirates Stadium, en Londres, y tres días después jugará contra Túnez en el estadio Pierre-Mauroy de Lille, en el nordeste de Francia, en preparación para el Mundial del próximo año.

Vitor Roque, de 20 años, tiene una brillante temporada con el Palmeiras, con 13 goles y tres asistencias en la liga brasileña y cuatro tantos en la Copa Libertadores, torneo en el que el Verdão enfrentará el 29 de noviembre en la final al Flamengo.

Vitor Roque, delantero de la Selección de Brasil. Foto: AFP

"Lo está haciendo muy bien", dijo sobre el entrenador de los pentacampeones mundiales, el italiano Carlo Ancelotti, en rueda de prensa.

El centrodelantero tiene un único partido en su historial internacional, en 2023, con el interino Ramon Menezes.

Una de las sorpresas de Ancelotti fue el retorno del mediocampista defensivo Fabinho (Al Ittihad, Arabia Saudita), de 32 años, que no había sido llamado por la selección brasileña desde el Mundial de Catar 2022.

"Quiero encontrar un perfil que pueda encajar con las características de Casemiro", explicó el técnico en rueda de prensa.

Casemiro ha sido una de sus apuestas desde que asumió el mando de Brasil en junio. El centrocampista del Manchester United había estado al margen de la Seleção desde octubre de 2023.

Neymar, gran figura del Santos. X del @SantosFC

Neymar, que reapareció el fin de semana con el Santos tras una lesión muscular, sigue sin entrar en el listado.

Ancelotti citó a un debutante: el lateral izquierdo Luciano Juba, del Bahia local.



- Espaldarazo para Vinícius -

El astro Vinícius Júnior y la joya Estevão repiten entre las opciones ofensivas, mientras que el capitán, el central Marquinhos, retorna tras perderse por lesión los amistosos de octubre, un triunfo 5-0 ante Corea del Sur en Seúl y una inédita derrota 3-2 frente a Japón en Tokio.

'Vini' llega en días de polémica, luego de su airado reclamo al entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, cuando fue sustituido en el clásico del fútbol español contra el Barcelona, el pasado 26 de octubre, ganado 2-1 por los merengues.

"Hablé con Vinícius. Él dijo lo que pensaba, que había cometido un error y ya pidió disculpas. El tema está resuelto", dijo Ancelotti, consultado sobre el incidente.

"Es un jugador muy importante para nosotros, un jugador que nos puede ayudar mucho y tenemos mucho cariño por él", agregó el italiano, quien dirigió al extremo brasileño en su etapa en el Madrid. Ganaron juntos la Liga de Campeones de Europa en las temporadas 2021-2022 y 2023-2024.



La convocatoria de la Selección Brasil:

Arqueros: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Alex Sandro y Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (París Saint-Germain), Paulo Henrique (Vasdo da Gama) y Wesley (Roma).

Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al Ittihad) y Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estêvão y João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Vinícius Júnior y Rodrygo (Real Madrid) y Vitor Roque (Palmeiras).