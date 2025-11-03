Escándalo en la Premier League: agente de futbolistas es capturado por amenazar a un jugador

Un agente de futbolistas ha sido detenido tras supuestamente amenazar a un jugador de la Premier League con un arma.

Según la cadena británica BBC, los hechos ocurrieron en Londres el pasado 6 de septiembre y el individuo en cuestión fue detenido dos días después por posesión ilegal de armas, chantaje y conducir sin licencia de conducción.

Ni el agente ni el futbolista pueden ser identificados por los medios hasta que exista una acusación formal.

Además, otra persona fue supuestamente amenazada y chantajeada por el mismo individuo en el citado incidente.

El club en el que juega el futbolista está al corriente de la situación.

La policía metropolitana de Londres está investigando el incidente y confirmó que no ha habido heridos en el caso.