Campeón de Liga de Naciones con Francia será juzgado por abuso sexual

Campeón de Liga de Naciones con Francia será juzgado por abuso sexual

Este lunes, la justicia francesa reveló que un reconocido futbolista es acusado de violación por hechos ocurridos en 2023 en una exclusiva localidad del país europeo.

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2025
Jugadores de la Selección de Francia recibiendo la medalla de oro en la Liga de Naciones 2021.
Jugadores de la Selección de Francia recibiendo la medalla de oro en la Liga de Naciones 2021.
Getty Images.

