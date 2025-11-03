Campeón de Liga de Naciones con Francia será juzgado por abuso sexual

El jugador internacional francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación e intento de violación y de agresión sexual cuando era capitán del Mónaco, informaron este lunes medios galos.

El futbolista de 35 años está procesado junto a su hermano por este caso desde 2023, tras ser denunciado por dos jóvenes de violación en un apartamento alquilado cerca de Mónaco después de haberse conocido en una fiesta.

Wissam Ben Yedder fue campeón con Francia de la Liga de las Naciones en 2021. Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images

Los dos acusados, que pueden recurrir la decisión de ser juzgados, niegan haber cometido violación o agresión sexual.

Ben Yedder, que jugó en el Sevilla entre 2016 y 2019, al que llegó procedente del Toulouse y con el que marcó 60 goles en la liga española, ya fue condenado en septiembre pasado en España por fraude fiscal y fue juzgado en 2024 por agresión sexual, por lo que fue condenado a dos años de cárcel exentos de cumplimiento.

A final de la temporada 2023/2024 el Mónaco decidió no prolongar su contrato, por lo que se trasladó a Irán para relanzar su carrera en el Sepahan, antes de recalar en el Sakaryaspor, de la segunda división turca.