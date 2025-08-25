Publicidad

Gol Caracol  / Carlo Ancelotti cumplió primera promesa en la Selección de Brasil; todo, en menos de seis meses

Carlo Ancelotti cumplió primera promesa en la Selección de Brasil; todo, en menos de seis meses

El estratega italiano ya cumplió su primera promesa al mando de la 'canarinha', a solo meses de haber arribado al combinado sudamericano. Los periodistas quedaron sorprendidos.

Carlo Ancelotti, nuevo director técnico de la Selección Brasil, en su primera sesión de entrenamiento
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 25, 2025 05:38 p. m.
Editado por: Gol Caracol