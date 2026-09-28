Partidos EN VIVO HOY 28 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este lunes, el calendario futbolero trae acción en la Liga de Naciones con buenos compromisos, siendo uno de ellos el que jugarán Bélgica y Francia.
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Además, hay actividad en el Torneo BetPlay II-2026 y en la Concacaf Nations League.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 28 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, lunes 28 de septiembre del 2026:
|Horario
|Equipos
|Liga / Competición
|Canales de Transmisión
|11:00 a.m.
|Letonia vs. Chipre
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|11:00 a.m.
|Georgia vs. Ucrania
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|11:00 a.m.
|Armenia vs. Montenegro
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|1:45 p.m.
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|1:45 p.m.
|Suecia vs. Polonia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|1:45 p.m.
|Rumania vs. Bosnia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|1:45 p.m.
|Bélgica vs. Francia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN
|1:45 p.m.
|Turquía vs. Italia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|Guadalupe vs. Barbados
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|3:30 p.m.
|Independiente Valle del Cauca vs. Orsomarso
|Torneo BetPlay
|Win Youtube
|4:00 p.m.
|Cuba vs. Bonaire
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|4:00 p.m.
|Internacional FC Palmira vs. Leones
|Torneo BetPlay
|Win
|5:00 p.m.
|Surinam vs. Martinica
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|6:00 p.m.
|Quindío vs. Bogotá
|Torneo BetPlay
|Win
|7:00 p.m.
|San Cristóbal y Nieves vs.Granada
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|7:00 p.m.
|Santa Lucía vs. Bermudas
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|7:00 p.m.
|Jamaica vs. Honduras
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|9:00 p.m.
|Guatemala vs. El Salvador
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube