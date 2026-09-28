Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 28 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 28 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY lunes 28 de septiembre, con acción en la Liga de Naciones de la UEFA . ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2026
Comparta en:
La Selección de Francia juega en la Liga de Naciones.
La Selección de Francia juega en la Liga de Naciones.
Foto: AFP

Este lunes, el calendario futbolero trae acción en la Liga de Naciones con buenos compromisos, siendo uno de ellos el que jugarán Bélgica y Francia.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Además, hay actividad en el Torneo BetPlay II-2026 y en la Concacaf Nations League.

Últimas noticias

Turquía vs. Italia.
Gol Caracol

Turquía vs. Italia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Liga de las Naciones

Lionel Messi en Columbus Crew vs Inter Miami.
Gol Caracol

Lionel Messi marcó golazo antes de despedirse con Argentina; Inter Miami cayó 2-1 con Columbus

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 28 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Publicidad

Partidos EN VIVO HOY, lunes 28 de septiembre del 2026:

HorarioEquiposLiga / CompeticiónCanales de Transmisión
11:00 a.m.Letonia vs. ChipreUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
11:00 a.m.Georgia vs. UcraniaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
11:00 a.m.Armenia vs. MontenegroUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
1:45 p.m.Irlanda del Norte vs. HungríaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
1:45 p.m.Suecia vs. PoloniaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
1:45 p.m.Rumania vs. BosniaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
1:45 p.m.Bélgica vs. FranciaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN
1:45 p.m.Turquía vs. ItaliaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
2:00 p.m.Guadalupe vs. BarbadosCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
3:30 p.m.Independiente Valle del Cauca vs. OrsomarsoTorneo BetPlayWin Youtube
4:00 p.m.Cuba vs. BonaireCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
4:00 p.m.Internacional FC Palmira vs. LeonesTorneo BetPlayWin
5:00 p.m.Surinam vs. MartinicaCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
6:00 p.m.Quindío vs. BogotáTorneo BetPlay Win
7:00 p.m.San Cristóbal y Nieves vs.GranadaCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
7:00 p.m.Santa Lucía vs. BermudasCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
7:00 p.m.Jamaica vs. HondurasCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
9:00 p.m.Guatemala vs. El SalvadorCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Relacionados

Partidos hoy

Liga de las Naciones

Selección Francia

Selección Bélgica

Fútbol Colombiano

Torneo BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad