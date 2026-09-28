Óscar Estupiñán está imparable en la Liga MX con Juárez: así fue su gol al León

En el estadio Nou Camp, el León, que es quinto en la Liga MX, se impuso como local 2-1 a Juárez en un agónico desenlace de partido. El tanto de los 'bravos' fue obra del colombiano, Óscar Estupiñán.

La 'fiera' adiestrada por el argentino Javier Gandolfi llegó a 17 puntos. Mientras que los 'bravos' dirigidos por el también argentino Gustavo Lema sufrieron su novena derrota y quedaron con tres unidades en el fondo de la clasificación.

Francisco Nevárez adelantó 1-0 al León con un gol en propia puerta al minuto 76. Pero, luego Juárez consiguió el 1-1 al 90'+4 con un penal anotado por el colombiano Óscar Estupiñán.

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Estupiñán ya es el máximo anotador del Juárez desde su ascenso a primera división con 34 dianas.



No obstante, León se llevó el triunfo 2-1 al 90'+9 con un remate de José Alvarado dentro del área.

Vea acá el gol de Óscar Estupiñán en León vs. Juárez por la Liga MX:

⏱️ 92' | ¡GOOOOOOOOOOOL DE JUÁREZ! 💚



🐎 Óscar Estupiñan convierte la falta dentro del área en el empate ante León. #LigaMXenFOX pic.twitter.com/uGBViwTITL — FOX (@somos_FOX) September 28, 2026