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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Miguel Borja como figura y goleador, América arrolló al Necaxa en la Liga MX

Con Miguel Borja como figura y goleador, América arrolló al Necaxa en la Liga MX

El delantero colombiano anotó por tercera jornada consecutiva en la Liga MX, y llegó a cuatro goles en 113 minutos con las 'águilas'. ¡Vea acá el nuevo tanto de Miguel Borja!

Por: AFP
Actualizado: 28 de sept, 2026
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Miguel Borja, delantero del América de México.
Miguel Borja, delantero del América de México.
Tomada del X de @ClubAmerica

El colombiano Miguel Borja jugó su primer partido como titular en México y marcó un gol en el triunfo del América por 4-2 sobre el Necaxa el domingo en el cierre de la décima fecha del torneo Apertura 2026, que lidera el Toluca.

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Borja anotó por tercera jornada consecutiva y llegó a cuatro goles en 113 minutos con las 'águilas'.

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Con su triunfo en el estadio Victoria, el América dirigido por el uruguayo Guillermo Almada subió al segundo lugar con 20 puntos, al igual que el Toluca.

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"Era un partido complicado para nosotros y teníamos que ganar", dijo Almada. "Rescato que el equipo se ha repuesto permanentemente al ir en desventaja, intentaremos encontrar la solidez defensiva y generar más a la ofensiva".

Los 'diablos toluqueños' mantuvieron el liderato por el criterio de más goles anotados: 23 contra 21 de las Águilas, que tienen un partido pendiente.

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Los 'rayos' del Necaxa del entrenador peruano Juan Reynoso se quedaron con ocho unidades en la decimoséptima posición.

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En el primer tiempo, los 'rayos' estuvieron en ventaja en dos ocasiones con goles de Owen González al minuto 37, y del argentino Julián Carranza al 43' de penal.

Las 'águilas' se fueron al descanso con el empate 2-2, con doblete de Henry Martín al 39' y al 45'+10 de penal.

Al 56', Miguel 'El Colibrí' Borja recibió la pelota en el último cuarto del campo, avanzó con tranquilidad y al entrar al área firmó el 3-2 con un tiro de zurda.

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Henry Martín completó su triplete y redondeó el 4-2 con un penal, al 75'.

Las 'águilas' jugaron con siete bajas: cuatro por convocatorias a selección y tres por lesiones.

Miguel Borja, delantero del América de México.
Miguel Borja, delantero del América de México.
Foto: AFP

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- Solari y Pumas, desesperados -

En el estadio Olímpico Universitario, el Atlético San Luis (13º) venció 3-2 a domicilio a los Pumas (12º).

Los 'pumas' del entrenador argentino Esteban Solari sufrieron su cuarta derrota y se estancaron en 12 puntos.

"Nosotros los entrenadores cuando perdemos estamos jodidos, nos duele muchísimo. Yo personalmente lo vivo con mucha pasión, y en un momento me senté un poco porque ya estaba demasiado nervioso y podría decirle algo al árbitro", dijo Solari.

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"Es un momento difícil. Pensábamos que eran tres puntos que se iban a quedar en casa", añadió el entrenador. "Es frustrante, pero soy optimista de que esta situación la vamos a sacar adelante".

El Atlético, dirigido por el mexicano Diego Mejía, consiguió su tercer triunfo y llegó a 12 unidades.

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Sébastien Salles-Lamonge marcó el 1-0 para el Atlético de penal al minuto 23. El francés cobró a la izquierda del portero costarricense Keylor Navas que se venció al lado contrario.

Rodrigo López emparejó 1-1 por los felinos con un cañonazo de media distancia al 52'.

Tres minutos después, el San Luis recuperó la ventaja con el 2-1 mediante un disparo de David Rodríguez desde fuera del área que se le escapó de las manos al arquero Keylor Navas.

Salles-Lamonge aumentó la ventaja a 3-1 con otro penal, al 79'. Esta vez, el francés cobró al centro del arco y Navas se lanzó a la derecha.

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El 3-2 de los Pumas llegó al 90' con un penal cobrado por el brasileño Juninho.

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