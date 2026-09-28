Con Miguel Borja como figura y goleador, América arrolló al Necaxa en la Liga MX

El colombiano Miguel Borja jugó su primer partido como titular en México y marcó un gol en el triunfo del América por 4-2 sobre el Necaxa el domingo en el cierre de la décima fecha del torneo Apertura 2026, que lidera el Toluca.

Borja anotó por tercera jornada consecutiva y llegó a cuatro goles en 113 minutos con las 'águilas'.

Con su triunfo en el estadio Victoria, el América dirigido por el uruguayo Guillermo Almada subió al segundo lugar con 20 puntos, al igual que el Toluca.

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"Era un partido complicado para nosotros y teníamos que ganar", dijo Almada. "Rescato que el equipo se ha repuesto permanentemente al ir en desventaja, intentaremos encontrar la solidez defensiva y generar más a la ofensiva".



Los 'diablos toluqueños' mantuvieron el liderato por el criterio de más goles anotados: 23 contra 21 de las Águilas, que tienen un partido pendiente.

Los 'rayos' del Necaxa del entrenador peruano Juan Reynoso se quedaron con ocho unidades en la decimoséptima posición.

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En el primer tiempo, los 'rayos' estuvieron en ventaja en dos ocasiones con goles de Owen González al minuto 37, y del argentino Julián Carranza al 43' de penal.

Las 'águilas' se fueron al descanso con el empate 2-2, con doblete de Henry Martín al 39' y al 45'+10 de penal.

Con técnica y destreza, Miguel Borja puso el tercero para Las Águilas 😮‍💨👌🔥 pic.twitter.com/KiOcnPVJUO — Club América (@ClubAmerica) September 28, 2026

Al 56', Miguel 'El Colibrí' Borja recibió la pelota en el último cuarto del campo, avanzó con tranquilidad y al entrar al área firmó el 3-2 con un tiro de zurda.

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Henry Martín completó su triplete y redondeó el 4-2 con un penal, al 75'.

Las 'águilas' jugaron con siete bajas: cuatro por convocatorias a selección y tres por lesiones.

Miguel Borja, delantero del América de México. Foto: AFP

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- Solari y Pumas, desesperados -

En el estadio Olímpico Universitario, el Atlético San Luis (13º) venció 3-2 a domicilio a los Pumas (12º).

Los 'pumas' del entrenador argentino Esteban Solari sufrieron su cuarta derrota y se estancaron en 12 puntos.

"Nosotros los entrenadores cuando perdemos estamos jodidos, nos duele muchísimo. Yo personalmente lo vivo con mucha pasión, y en un momento me senté un poco porque ya estaba demasiado nervioso y podría decirle algo al árbitro", dijo Solari.

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"Es un momento difícil. Pensábamos que eran tres puntos que se iban a quedar en casa", añadió el entrenador. "Es frustrante, pero soy optimista de que esta situación la vamos a sacar adelante".

El Atlético, dirigido por el mexicano Diego Mejía, consiguió su tercer triunfo y llegó a 12 unidades.

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Sébastien Salles-Lamonge marcó el 1-0 para el Atlético de penal al minuto 23. El francés cobró a la izquierda del portero costarricense Keylor Navas que se venció al lado contrario.

Rodrigo López emparejó 1-1 por los felinos con un cañonazo de media distancia al 52'.

Tres minutos después, el San Luis recuperó la ventaja con el 2-1 mediante un disparo de David Rodríguez desde fuera del área que se le escapó de las manos al arquero Keylor Navas.

Salles-Lamonge aumentó la ventaja a 3-1 con otro penal, al 79'. Esta vez, el francés cobró al centro del arco y Navas se lanzó a la derecha.

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El 3-2 de los Pumas llegó al 90' con un penal cobrado por el brasileño Juninho.