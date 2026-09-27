Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cali 2-0 Águilas Doradas

Este domingo, en el estadio Palmaseca, Deportivo Cali superó 2-0 Águilas Doradas, en juego válido por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026, el cual había sido aplazado.

Los azucareros se quedaron con el triunfo en casa gracias a un doblete del delantero venezolano Eduard Bello, quien marcó al 20' y al 59'.

Con este resultado, Cali marcha sexto con 18 unidades y Águilas aparece en la casilla 13° con 11 puntos.

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Fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Atlético Bucaramanga 1-1 Cúcuta Deportivo

Llaneros 3-1 Fortaleza

Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín

Millonarios 2-0 Deportivo Pasto

Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares

Once Caldas 0-1 América de Cali

Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas

Martes 29 de septiembre

Boyacá Chicó vs. Alianza Valledupar

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Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe

Miércoles 30 de septiembre

Atlético Nacional vs. Junior

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓN EQUIPO PJ V E D DG GOLES PTS 1 América 11 7 3 1 +16 22:6 24 2 Bucaramanga 10 5 5 0 +8 17:9 20 3 Millonarios 12 5 5 2 +7 16:9 20 4 Atl. Nacional 9 6 1 2 +9 18:9 19 5 Ind. Medellín 10 6 1 3 +4 17:13 19 6 Dep. Cali 10 5 3 2 +7 15:8 18 7 Tolima 11 5 3 3 +2 15:13 18 8 Santa Fe 10 4 4 2 +5 16:11 16 9 Llaneros 11 4 2 5 0 14:14 14 10 Once Caldas 11 3 3 5 -1 14:15 12 11 Inter de Bogotá 12 2 6 4 -4 13:17 12 12 Cúcuta 11 3 3 5 -8 11:19 12 13 Águilas Doradas 9 2 5 2 -1 12:13 11 14 Boyacá Chicó 10 3 2 5 -8 10:18 11 15 Alianza Valledupar 11 3 2 6 -10 11:21 11 16 Junior Barranquilla 9 2 3 4 0 14:14 9 17 Fortaleza 11 1 6 4 -5 13:18 9 18 Deportivo Pereira 9 1 5 3 -5 6:11 8 19 Dep. Pasto 11 2 2 7 -9 9:18 8 20 Jaguares 10 1 4 5 -7 11:18 7