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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cali 2-0 Águilas Doradas

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cali 2-0 Águilas Doradas

Este domingo, Deportivo Cali y Águilas Doradas se pusieron al día en el fútbol profesional colombiano luego de disputar partido que había sido aplazado de la fecha 3.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Eduard Bello fue la figura al marcar doblete para el Cali.
Eduard Bello fue la figura al marcar doblete para el Cali.
CALI.

Este domingo, en el estadio Palmaseca, Deportivo Cali superó 2-0 Águilas Doradas, en juego válido por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026, el cual había sido aplazado.

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Los azucareros se quedaron con el triunfo en casa gracias a un doblete del delantero venezolano Eduard Bello, quien marcó al 20' y al 59'.

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Con este resultado, Cali marcha sexto con 18 unidades y Águilas aparece en la casilla 13° con 11 puntos.

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Fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Atlético Bucaramanga 1-1 Cúcuta Deportivo
Llaneros 3-1 Fortaleza
Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín
Millonarios 2-0 Deportivo Pasto
Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares
Once Caldas 0-1 América de Cali
Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas

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Martes 29 de septiembre
Boyacá Chicó vs. Alianza Valledupar

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Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe

Miércoles 30 de septiembre
Atlético Nacional vs. Junior

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJVEDDGGOLESPTS
1América11731+1622:624
2Bucaramanga10550+817:920
3Millonarios12552+716:920
4Atl. Nacional9612+918:919
5Ind. Medellín10613+417:1319
6Dep. Cali10532+715:818
7Tolima11533+215:1318
8Santa Fe10442+516:1116
9Llaneros11425014:1414
10Once Caldas11335-114:1512
11Inter de Bogotá12264-413:1712
12Cúcuta11335-811:1912
13Águilas Doradas9252-112:1311
14Boyacá Chicó10325-810:1811
15Alianza Valledupar11326-1011:2111
16Junior Barranquilla9234014:149
17Fortaleza11164-513:189
18Deportivo Pereira9153-56:118
19Dep. Pasto11227-99:188
20Jaguares10145-711:187

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