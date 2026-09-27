Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cali 2-0 Águilas Doradas

Este domingo, en el estadio Palmaseca, Deportivo Cali superó 2-0 Águilas Doradas, en juego válido por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026, el cual había sido aplazado.
Los azucareros se quedaron con el triunfo en casa gracias a un doblete del delantero venezolano Eduard Bello, quien marcó al 20' y al 59'.
Con este resultado, Cali marcha sexto con 18 unidades y Águilas aparece en la casilla 13° con 11 puntos.
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Fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
Atlético Bucaramanga 1-1 Cúcuta Deportivo
Llaneros 3-1 Fortaleza
Deportes Tolima 2-3 Independiente Medellín
Millonarios 2-0 Deportivo Pasto
Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares
Once Caldas 0-1 América de Cali
Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas
Martes 29 de septiembre
Boyacá Chicó vs. Alianza Valledupar
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Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe
Miércoles 30 de septiembre
Atlético Nacional vs. Junior
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|GOLES
|PTS
|1
|América
|11
|7
|3
|1
|+16
|22:6
|24
|2
|Bucaramanga
|10
|5
|5
|0
|+8
|17:9
|20
|3
|Millonarios
|12
|5
|5
|2
|+7
|16:9
|20
|4
|Atl. Nacional
|9
|6
|1
|2
|+9
|18:9
|19
|5
|Ind. Medellín
|10
|6
|1
|3
|+4
|17:13
|19
|6
|Dep. Cali
|10
|5
|3
|2
|+7
|15:8
|18
|7
|Tolima
|11
|5
|3
|3
|+2
|15:13
|18
|8
|Santa Fe
|10
|4
|4
|2
|+5
|16:11
|16
|9
|Llaneros
|11
|4
|2
|5
|0
|14:14
|14
|10
|Once Caldas
|11
|3
|3
|5
|-1
|14:15
|12
|11
|Inter de Bogotá
|12
|2
|6
|4
|-4
|13:17
|12
|12
|Cúcuta
|11
|3
|3
|5
|-8
|11:19
|12
|13
|Águilas Doradas
|9
|2
|5
|2
|-1
|12:13
|11
|14
|Boyacá Chicó
|10
|3
|2
|5
|-8
|10:18
|11
|15
|Alianza Valledupar
|11
|3
|2
|6
|-10
|11:21
|11
|16
|Junior Barranquilla
|9
|2
|3
|4
|0
|14:14
|9
|17
|Fortaleza
|11
|1
|6
|4
|-5
|13:18
|9
|18
|Deportivo Pereira
|9
|1
|5
|3
|-5
|6:11
|8
|19
|Dep. Pasto
|11
|2
|2
|7
|-9
|9:18
|8
|20
|Jaguares
|10
|1
|4
|5
|-7
|11:18
|7
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