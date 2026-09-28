La lupa a la Selección Colombia, tras el empate contra México: Jhon Arias asume el rol de líder

Diez combinados de América, incluida la Selección Colombia, entraron en acción con partidos de preparación que marcan el comienzo de un objetivo común, el recambio generacional, pero han mostrado que el camino hasta la meta será largo y complejo.

Chile reaparece con derrota

Lo bueno: el guardameta Lawrence Vigouroux se encargó de sostener el 26 de septiembre un resultado que desequilibró Jonathan David a los 12 minutos y terminó como la gran novedad de la Roja para el mediano plazo.

Publicidad

Lo malo: El seleccionador interino Nicolás Córdova necesita encontrar fórmulas para poner fin al aislamiento del tridente ofensivo formado por Gonzalo Tapia, Lucas Cepeda y Darío Osorio.



Lo feo: ¿Descontrol emocional? Chile debió remar contra la corriente al encajar un gol a las 12 minutos y perder por expulsión directa desde el 35 a Lucas Cepeda. Todo se pudo evitar, como la segunda amonestación en el comienzo del segundo tiempo (m.50) que mandó a las duchas al capitán Gabriel Suazo y dejó a Chile con 9.

Colombia vs. México. afp.

Colombia y su empate con México

Publicidad

Lo bueno: No hicieron falta muchas pruebas de laboratorio. Jhon Arias asumió el rol de conducir al equipo ante las ausencias definitivas de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. En el segundo tiempo emergieron otras figuras de recambio como Yáser Asprilla, Jáminton Campaz y Kevin Viveros.

Lo malo: El partido resultó muy vertical y poco asociativo, un ámbito más favorable para los mexicanos. Con estas nuevas condiciones los de Rafa Márquez tomaron el control, lo que dejó sin posición ni resolución a los de Néstor Lorenzo.

Lo feo: La pasividad defensiva dejó expuesta a Colombia y multiplicó las faltas y los errores en la entrega de la pelota.

Canadá tras el 1-0 a Chile

Publicidad

Lo bueno: La presión alta en bloque desarboló por completo a un rival que esperaba 'dormir' el partido. Chile no encontró aire y terminó cediendo ante sus errores de entrega y el desespero.

Lo malo: Con dos rivales menos por expulsión en los minutos 35 y 50 se esperaba que Canadá avasallara y obtuviera una ventaja abultada. Pero quizás el esfuerzo inicial peso y la puntería falló.

Publicidad

Lo feo: Los de Jesse Marsch estuvieron a punto de permitir un gran ridículo en los últimos minutos por causa de un equipo con 9 jugadores que se volcó al ataque, y que podría haber empatado.

México tras el empate 1-1 con Colombia

Lo bueno: 'La joya' Gilberto Mora, de apenas 17 años, respondió a la confianza del debutante seleccionador Rafael Márquez con el gol que neutralizó a los 62 minutos el anotado por Luis Javier Suárez.

Lo malo: El sábado, el 'tri' entró desconectado en la cancha del M&T Bank Stadium de Baltimore y sin rebeldía permitió pronto el gol de Luis Javier Suárez en el minuto 9.

Publicidad

Lo feo: El juego se tornó áspero y trabado en los últimos diez minutos, y tuvo 31 faltas combinadas.

Gilberto Mora, figura de México, anotó gol contra la Selección Colombia AFP

Perú tras su descalabro por 4-1 ante Estados Unidos

Publicidad

Lo bueno: El varapalo sufrido el 26 de septiembre en Orlando mostró a un equipo con buenos gestos tácticos en el primer tiempo. Pese a encajar un gol a los 4 minutos, destapó a 2 jugadores que deben ser seguidos: Piero Magallanes y Oliver Sonne y trajo de vuelta al goleador Gianluca 'el Bambino' Lapadula, autor del único tanto.

Lo malo: El entrenador brasileño Mano Menezes admitió que la fuerza física y la velocidad de Estados Unidos pronto inclinaron la balanza a su favor. Sin gas de reserva, la habilidad de los peruanos perdió en el segundo tiempo todos los duelos individuales.

Lo feo: La zaga hizo aguas por todos lados a partir del polémico penalti que aprovechó el equipo de las Barras y las Estrellas. Tras el segundo gol, los de Mauricio Pochettino se dieron un festín.

Brasil tras igualar 1-1 con Australia

Publicidad

Lo bueno: El comienzo de la profunda renovación de la 'canarinha' prometida por Carlo Ancelotti ratificó que la presión ofensiva será de principio a fin. No en vano, el gol del empate en Townsville surgió en el minuto 95 tras la ejecución de un córner.

La Selección de Brasil en su juego de carácter amistoso contra Australia. Foto: AFP

A los 20 años, el ariete Rayan Rocha dejó su sello con un gol de cabeza, pero también se asomaron este 25 de septiembre el extremo Estevao (19), el punta Endrick (20) y el defensor Vitor Reis (20).

Publicidad

Lo malo: El equipo verdeamarelo abusó del juego directo, como lo demuestran los 47 pases profundos y 24 centros en el partido. De paso aparcó la salida de juego asociado desde la mitad de la cancha y puede explicar los largos momentos de soledad del tridente ofensivo.

Lo feo: El golazo de tiro franco de Nestory Irankunda en el minuto 68 dejó a la vista fallas de posicionamiento defensivo. Peor, la falta previa nació de una pérdida evitable en zona de transición.

Estados Unidos tras vapulear a Perú

Lo bueno: Estados Unidos se impuso por el rigor físico y la velocidad en las transiciones, especialmente en el segundo tiempo, cuando la Bicolor debió retroceder, atrincherarse y aguantar.

Publicidad

Lo malo: Faltó concentración. Luego de ponerse arriba en el minuto 4, la presión disminuyó y el bloque defensivo permitió libertades, como el lanzamiento sin marca de Yoshimar Yotún a Gianluca Lapadula para marcar de cabeza en el minuto 14.

Lo feo: Pese a la abultada ventaja, el portero Patrick Schulte dejó dudas en las salidas y en la comunicación con sus centrales.

Publicidad

Panamá tras igual 1-1 con India, en Bangalore

Lo bueno: Lo que comenzó el viernes como un equipo pasivo en defensa y carente de presión, cambió tras el descanso con un adelantamiento de las líneas y mayor agresividad en la marca de la salida del rival hasta terminar con un 58% de la posesión del balón.

El golazo de Omar Valencia en el minuto 68 nació en una recuperación del balón en terreno rival y el empate será recordado como el día del debut de 5 nuevos nombres: el portero Marcos León, el defensor de 21 años Joseph Jones, el lateral zurdo Jair Modelo (22), el mediocentro Daivis Murillo (19) y el punta Mijahir Jiménez (19).

Lo malo: El seleccionador Thomas Christiansen admitió el costo de un primer tiempo desperdiciado por la falta de conexión y sorprendió al admitir que tantos cambios incidieron en el bajo nivel colectivo.

Publicidad

Lo feo: Del rocoso bloque defensivo que venía mostrando la Roja, nada quedó en el partido con India y las pérdidas solo no fueron mayores porque el rival no tenía muchos argumentos en ataque.

La Selección Uruguay enfrenta a Corea del Sur, en partido preparatorio de fecha FIFA Getty Images

Uruguay tras la derrota por 3-1 contra Japón

Publicidad

Lo bueno: Pese al poco tiempo de trabajo, Uruguay no se desdibujó tras recibir el primer gol en el partido jugado el 24 de septiembre en Miyagi. La Celeste mostró rebeldía, generó situaciones claras de peligro en ataque y logró empatar transitoriamente.

Lo malo: Las modificaciones que llegaron como cascada en el segundo tiempo desarmaron la estructura que sostenía el empate 1-1 logrado por Maxi Araújo antes del descanso. Como si fuera poco, jugadores con ADN goleador como Darwin Núñez anduvieron con la pólvora mojada.

Lo feo: La imagen de los últimos minutos exige explicaciones para entender cómo una defensa se desmorona en 4 minutos (del 92 al 96) para permitir goles de Kento Shiogai y Ayase Ueda.

Ecuador tras caer por 3-0 frente a Corea del Sur

Publicidad

Lo bueno: El primer tiempo, que se consumó en Suwon con un 0-0 mostró un orden táctico aceptable, de mucha intensidad física. Gallardo no inventó y mantuvo los roles naturales de los jugadores elegidos y para el segundo arriesgó con la promoción de jóvenes.

Entraron el delantero Riquelme Angulo, de 18 años, y el centrocampista Denil Castillo, de 22.

Corea del Sur y Ecuador en amistoso internacional Foto: AFP

Publicidad

Lo malo: A Ecuador le costó tomar el control, tanto que terminó con una posesión del balón del 40 % y esto explica la soledad que pasaron en el frente de ataque John Yeboah y Jordy Caicedo. Además, el larguísimo viaje intercontinental pasó factura: el equipo se desmoronó físicamente a partir del minuto 50 del partido.

Lo feo: La fragilidad defensiva apareció con las primeras muestras de desgaste físico, y, peor, no hubo revulsivos en el banquillo. Esto multiplicó las faltas y las amonestaciones.