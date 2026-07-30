Síguenos en:
Tendencias:
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
DAVID OSPINA
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán debutó oficialmente con Benfica; fue en el 5-0 sobre St. Gallen, por Europa League

Jhon Durán debutó oficialmente con Benfica; fue en el 5-0 sobre St. Gallen, por Europa League

El delantero colombiano Jhon Durán y el mediocampista Richard Ríos, tuvieron minutos este jueves en la vuelta de la tercera ronda previa de la Europa League.

Por: EFE
Actualizado: 30 de jul, 2026
Comparta en:
Jhon Durán festejando anotación con Benfica.
Jhon Durán festejando anotación con Benfica.
Foto: X de Benfica.

El SL Benfica lisboeta completó una noche redonda en el Estádio da Luz al golear por 5-0 al St. Gallen suizo, sellando con un rotundo 6-2 global su billete para la tercera ronda previa de la UEFA Europa League, gracias, sobre todo, a los cuatro goles que anotó el griego Vangelis Pavlidis. Los colombianos Richard Ríos y Jhon Durán tuvieron minutos en el segundo tiempo, con eso se dio del debut oficial del joven delantero antioqueño.

Luis Díaz, delantero colombiano, es una de las figuras del Bayern Múnich, con goles y asistencias
Colombianos en el exterior

Burla de directivo de Bayern Múnich ante supuestas ofertas por Olise y Luis Díaz; "reí a carcajadas"

La eliminatoria, que venía cuesta arriba tras el 1-2 cosechado en el partido de ida en tierras suizas, se convirtió en una exhibición absoluta de Pavlidis.

El delantero griego desató la euforia en la capital portuguesa al firmar un formidable póker de goles. Abrió el marcador en el minuto 11 tras aprovechar un rechace corto dentro del área para emparejar la eliminatoria.

En la reanudación, Pavlidis completó su show personal encadenando tantos en el 55', en el 65' tras un rápido contragolpe y transformando un penalti en el 74'. El central francés Clément Lenglet cerró la mano encarnada en el 82' cabeceando a la red un saque de esquina.

Publicidad

El conjunto helvético terminó desbordado y sin capacidad de respuesta, lastrado además por la expulsión del defensor Jozo Stanic en el minuto 57 por doble amonestación.

Con este contundente triunfo, el Benfica despeja el panorama europeo y se enfrentará ya en la tercera ronda clasificatoria con el Heart of Midlothian escocés.

Publicidad

- Ficha técnica:

5 - SL Benfica: Trubin; Bah, António Silva, Lenglet, Beste; Florentino, Barreiro, Di María; Aursnes, Prestianni y Pavlidis. (También jugaron: Rollheiser, Joao Rêgo, Marcos Leonardo).

0 - FC St. Gallen: Zigi; Faber, Vallci, Stanic, Okoroji; Görtler, Quintillà, Witzig; Akolo, Toma y Geubbels.

Goles: 1-0, m.11: Pavlidis. 2-0, m.55: Pavlidis. 3-0, m.65: Pavlidis. 4-0, m.74: Pavlidis (penalti). 5-0, m.82: Lenglet.

Publicidad

Árbitro: Expulsó por doble amonestación al jugador del St. Gallen Jozo Stanic (m.57).

Incidencias: Partido de vuelta de la segunda ronda previa de la UEFA Europa League disputado en el Estádio da Luz (Lisboa) ante unos 55.000 espectadores. El Benfica avanza a la tercera ronda previa con un global de 6-2.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Benfica

Jhon Duran

Richard Ríos

Publicidad

Publicidad

Publicidad