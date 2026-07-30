Dairon Asprilla silenció el Arena do Gremio; golazo para el Bolívar, por Copa Sudamericana

Bolívar llegó a Brasil, este jueves, ganando 3-2 la serie contra Gremio en los play offs de la Copa Sudamericana 2026, y aunque muchos esperarían que los de Porto Alegre salieran a atacar con todo, fue el cuadro boliviano el que, de la mano del colombiano Dairon Asprilla, se adelantó en el marcador.

Al minuto 16, el delantero ex Nacional recibió la pelota al espacio, con velocidad se metió al área, enganchó y sacó un derechazo impecable al primer palo para el 1-0 de su equipo y el 4-2 en el global.

Así fue el gol de Dairon Asprilla en Gremio vs Bolívar, por Copa Sudamericana 2026: