'Chicho' Serna se confesó por lo vivido recientemente en Argentina; "sentí que no tenía más fuerzas"

Mauricio 'Chicho' Serna cerró su etapa como directivo de Boca Juniors. El exjugador de nuestro país salió del club como parte de una reestructuración que hizo el presidente Juan Román Riquelme en medio de una crisis deportiva por la que atravesaban a mediados de este año. Este lunes, habló de su experiencia en el cargo administrativo del 'xeneize', su salida del club y su relación con el máximo mandatario del equipo.

En charla con el streamer Pipe Muñoz, reconocido barrista de Atlético Nacional, el que fuera futbolista inició contando lo que significó para él tomar duras decisiones en su etapa como dirigente. "Entender, analizar, tomar decisiones a veces contra lo que pensaba, a veces tienes que decirle a un gran amigo no puede seguir acá, pero son decisiones y quienes están en esos cargos lo tienen que hacer. Todo lo que aprendí en Boca y lo que viví lo hice con el corazón, como siempre como es mi vida. Me encantó estar en ese mundo donde hace muchos años veía a los dirigentes y decía este HP... Y después, estando ahí, entendí también un montón de situaciones de porque el futbolista piensa así de uno y uno como tiene que buscar la manera de convencerlo de que hay otras formas de actuar".

Por otro lado, el histórico del conjunto 'azul y oro' mencionó cómo se dio su llegada al consejo directivo del equipo, gracias a un llamado de Riquelme, quien fue su contrincante en unas elecciones en el club. "Él nunca mostró el deseo de meterse en la política, pero faltando un mes o dos para las elecciones decidió ir en una lista que yo no estaba. Yo fui rival de él, yo le competí, y no es fácil eso. Es como ir a pelear la guerra con tres alfileres. Después de la pandemia me llamó el día de mi cumpleaños para felicitarme y me dijo: 'Enano, mañana te llaman los muchachos porque quiero que vengas a trabajar acá'. Le dije que estaba loco, si yo había estado políticamente en otro lugar. Pero me llevó y me volvió a abrir el club. Para mí Román es grandísimo", añadió.



Mauricio 'Chicho' Serna, exjugador de Boca Juniors Foto: @mchichoserna.

Publicidad

Finalmente, Serna habló de su despedida de Boca en agosto de este año, en medio de una tensa situación al interior del cuadro dirigido en ese entonces por Miguel Ángel Russo, que culminó con la desaparición del organismo del que hacía parte. "Hice todo hasta que ya consideré que no tenía más para dar, que no tenía la fuerza de pelear o de seguir luchando. Entonces decidí hacerme un costado", sentenció.