Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / 'Chicho' Serna se confesó por lo vivido recientemente en Argentina; "sentí que no tenía más fuerzas"

'Chicho' Serna se confesó por lo vivido recientemente en Argentina; "sentí que no tenía más fuerzas"

El exfutbolista colombiano, en conversación con un streamer, habló de su etapa en el consejo directivo del equipo 'xeneize' y su despedida en agosto de este año. ¡Vea lo que dijo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Mauricio 'Chicho' Serna, dejó su cargo como miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors
Mauricio 'Chicho' Serna, dejó su cargo como miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors
Foto: @mchichoserna.

Publicidad

Publicidad

Publicidad