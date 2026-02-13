Werder Bremen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz

Publicidad
Luis Díaz y Bayern Múnich no tienen pausa. Tras haber clasificado a la siguiente ronda de la Copa de Alemania, ahora el guajiro y compañía tendrán una nueva salida en la Bundesliga visitando al Werder Bremen, este sábado 14 de febrero.
En el día de San Valentín, el 'grande de Baviera' espera dejar 'enamorados' una vez más a sus hinchas con una buena presentación en el gramado del Weserstadion, sumar de a tres y alejarse un más en el primer lugar del certamen 'teutón'. Dicho encuentro es válido por la jornada 22.
En la página web del Bayern resaltan la imbatibilidad que han tenido frente a los 'Die Werderaner' en la Bundesliga; la balanza es completamente a favor.
"Los muniqueses han encadenado recientemente 15 victorias consecutivas en esta competición (récord) y ahora el equipo de Vincent Kompany quiere sumar la siguiente", se leyó.
Para este compromiso frente al Werder Bremen, Vincent Kompany no podrá contar con una de sus piezas importantes: Michael Olise por acumulación de tarjetas amarillas. De resto, el estratega belga tiene a disposición el resto del plantel.
"La diferencia del primer al segundo partido con un nuevo entrenador (Daniel Thioune) puede ser grande. Por eso debemos ser tácticamente flexibles y mantener el foco en nuestro propio plan", expresó Kompany en la rueda de prensa previa al juego de este sábado.
Mientras que desde el Werder Bremen esperan aprovechar cualquier detalle para quedarse con los puntos en casa.
"El obstáculo que supone el Bayern Múnich no es fácil, para ningún equipo de la liga. Ahí, cualquier pequeño detalle se castiga sin piedad", dijo Thioune en su charla con la prensa.
Posibles formaciones:
Werder Bremen: Mio Backhaus; Julián Malatini, Marco Friedl, Karim Coulibaly, Yukinari Sugawara, Felix Agu; Romano Schmid, Senne Lynen, Jens Stage; Marco Grüll, Keke Topp.
DT: Daniel Thioune.
Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Kim Min-Jae, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Lennart Karl, Jamal Musiala; Luis Díaz, Harry Kane.
DT: Vincent Kompany.
Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del partido, los golazos, asistencias y virales con respecto a Luis Díaz, además de la crónica y reacciones de los protagonistas.
