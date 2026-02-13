Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Werder Bremen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz

Werder Bremen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz

Luis Díaz y Bayern Múnich no tienen pausa y este sábado tienen un nuevo reto en la Bundesliga frente al Werder Bremen. ¡Prográmese con este partido, no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de feb, 2026
Luis Díaz en la previa del partido frente al Werder Bremen.
