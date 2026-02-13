Jhon Arias se cansó: "Menosprecian lo que hice y no es fácil; pocos jugadores lo logran"

Jhon Arias puso punto final a su paso por el fútbol de Europa. Su alto rendimiento en Fluminense, entre 2021 y 2025, donde fue campeón y capitán, le permitió cumplir su sueño y dar el salto al 'viejo continente', fichando con Wolverhampton, de la Premier. Sin embargo, la experiencia no fue la mejor y terminó antes de lo planeado.

El acuerdo con los 'Wolves' se formalizó el pasado 24 de julio, con un contrato de cuatro años con opción de una prórroga adicional. Además, la compra fue por 22 millones de euros al 'Flu'. Al final, el colombiano solo duró seis meses en Inglaterra y, por eso, las críticas no faltaron. Pero el 'cafetero' no se quedó callado y les respondió.

"Fue interesante realizar mi sueño de estar en Europa. Lo cumplí, que fue algo por lo que luché, y estoy feliz. A veces menosprecian lo que se hizo y no es fácil llegar al viejo continente a la edad que tenía, con los valores que se pagaron y la expectativa que se generó", afirmó de entrada, en su presentación como jugador de Palmeiras.

Jhon Arias, jugador colombiano, fue presentado en Palmeiras, su nuevo club en 2026 AFP

Pero no fue lo único y Jhon Arias continuó con sus argumentos. "No es fácil, fue un sueño cumplido y hay muy pocos jugadores de mi edad que estén en Europa. Me siento muy tranquilo por lo que di e hice. Fue un contexto diferente, una temporada difícil para el club en general, pero yo estoy bien", añadió el nacido en Quibdó, Chocó.



"Fueron seis meses de aprendizajes y que me servirán para mi carrera. Llega un Jhon Arias diferente, maduro y centrado. Esas experiencias sirven bastante. Palmeiras es una institución que te da todo para soñar en grande, ser campeón y estar en el foco del fútbol mundial. Mi motivación para venir es que lo tengo todo", sentenció.