¿A qué hora empieza la etapa 21 del Tour de Francia 2026, tras ser recortada a última hora?

Las grandes batallas del Tour de Francia habrán quedado casi sentenciadas pero la última etapa, convertida en clásica ya el año pasado, tendrá la última palabra, con tres ascensos a la colina de Montmartre, el último de ellos a 10 kilómetros de la meta de los Campos Elíseos.

Los 133 kilómetros entre Thoiry y París fueron reducidos a 89, todos ellos por la capital, por la necesidad de implicar a más agentes en la lucha contra los incendios que están asolando el país.

Pero se mantiene el tramo final, con tres subidas a Montmartre, antesala para el podio final de la edición. Además, se añaden otros dos pasos más por los Campos Elíseos.

Aunque la general ya no se prevé que sufra cambios, y los maillots de la montaña y la regularidad ya están adjudicados, la etapa se asemeja a una clásica, lo que ofrece un poco más de picante a una jornada que hasta ahora era festiva hasta el 'sprint' final.



Descubierta durante los Juegos Olímpicos de París de 2024, la rue Lepic que conduce a la basílica de Montmartre, ocultada por los miles de aficionados que se amontonan para animar a los campeones, ha dado un nuevo brío a la jornada.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026 AFP

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La victoria de etapa, siempre prestigiosa, no está reservada exclusivamente a los 'llegadores' y los 'clasicómanos' como ocurrió el año pasado con Wout van Aert, tendrán su oportunidad.

Aunque en esta ocasión la meta está algo más alejada del último paso por Montmartre, lo que aumenta las opciones de los 'sprinters' de jugarse la victoria final.

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¿A qué hora empieza la etapa 21 del Tour de Francia?

Etapa 21: Thoiry - París, 89 kilómetros.

Inicio: 17:50 p.m. (hora de Francia) / 10:50 a.m. (hora de Colombia).

Llegada prevista: 19:45 p.m. (hora de Francia) / 12:45 p.m. (hora de Colombia).

Ascensos de la última etapa del Tour de Francia 2026

