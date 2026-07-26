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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Por qué se recortó la etapa 21 del Tour de Francia 2026 y con cuántos kilómetros quedó?

¿Por qué se recortó la etapa 21 del Tour de Francia 2026 y con cuántos kilómetros quedó?

Tanto las autoridades de París como los organizadores del Tour de Francia se pronunciaron y dieron las razones por las que se tomó esa radical decisión.

Por: EFE
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026
AFP

La última etapa del Tour de Francia, prevista para este domingo entre la localidad de Thoiry, a las afueras de París, y los Campos Elíseos, se limitará al circuito previsto en la capital, a causa de la necesidad de implicar fuerzas del orden y bomberos en la lucha contra los incendios en el país.

Así lo indicaron los organizadores, que mantienen las tres subidas a la colina de Montmartre y que añaden dos nuevos pasos por los Campos Elíseos para totalizar 89 kilómetros, frente a los 133 inicialmente previstos.

Tadej Pogacar, ganador de la etapa 14 del Tour de Francia.
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La presentación tendrá lugar en Thoiry, pero desde esa localidad los ciclistas serán conducidos en autobús hasta París, donde la salida real será dada en los Campos Elíseos a las 5:50 p.m. (hora de Francia)/10:50 a.m. (hora de Colombia).

Con esas modificaciones se mantiene el interés deportivo de la etapa, aunque se le amputan los kilómetros iniciales, tradicionalmente dedicados a la celebración del ganador.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026
AFP

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Los organizadores mostraron en un comunicado su solidaridad con las fuerzas del orden que combaten los incendios, sobre todo en el suroeste del país, que han arrasado casi 20.000 hectáreas y obligado a evacuar a 140.000 personas.

"El Ministerio del Interior ha decidido desplegar una parte de sus fuerzas de seguridad inicialmente movilizadas para garantizar la seguridad en el Tour para reforzar los dispositivos implicados en los territorios afectados por los incendios", señalaron.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026
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