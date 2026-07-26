Rafael Santos Borré no se salvó del desastre de River Plate frente a Barracas Central; todos rajados

River Plate sufrió este sábado una inesperada derrota por 0-1 en casa frente a Barracas Central en su debut en el Torneo Clausura del fútbol argentino, en un partido que marcó el debut en el ‘millonario’ de Nicolás Otamendi y Ángel Correa. Además, del retorno del colombiano Rafael Santos Borré.

Con un solitario gol de Gonzalo Morales en el minuto 22, Barracas Central se impuso en el estadio Monumental frente a un River que profundizó su mal arranque del semestre, que había comenzado con una eliminación de Copa Argentina tras caer 1-3 contra Arsenal de Sarandí.

Lo cierto es que el club entrenado por Eduardo Coudet se retiró del partido entre silbidos de su propia hinchada, e igualmente, en la prensa del sur del continente le 'dieron con toda' a los protagonistas en cancha; ninguno se salvó, incluido Santos Borré.

Rafael Santos Borré, delantero de River Plate, en medio del partido contra Barracas Central. Foto: AFP

¿Qué dijeron del desempeño de Rafael Santos Borré tras derrota de River con Plate Barracas Central?

Así las cosas, en la página del diario 'TyC Sports' dejaron una a una las calificaciones para los jugadores de la 'banda cruzada', y en el caso del delantero barranquillero, lo puntuaron con un cuatro sobre diez.

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"Intentó tener movilidad en el frente de ataque, algo de presión, pique al vacío, que se yo, las peleó. Cuando logró tener contacto con el balón, sus prestaciones fueron coincidentes con la discreción de sus últimos años en el fútbol profesional", esa fue la reseña que escribió el medio anteriormente citado para el rendimiento de Borré Maury en el juego del sábado anterior.

Y es que hasta Ariel Broggi, asistente del 'Chacho' Coudet - quien está suspendido y no estuvo en el banco - , tampoco se salvó de las críticas por el rendimiento de River Plate contra Barracas Central.

Rafael Santos Borré, delantero de River Plate. Foto: AFP

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"Como Coudet está suspendido, al frente quedó su ayudante. Pero, es lo mismo que si estuviera el Chacho, claro está, el cuerpo técnico en su totalidad anda a la deriva. Nadie se hace cargo del juego de River, los mismos errores de siempre. No hay intensidad, no hay presión, no hay funcionamiento. Tira la pelota para adelante y que algo pase. River se reduce a que los partidos los resuelvan los nombres propios, que las individualidades por chapa nomás, logren direccionar los cursos de los partidos. Y así no va. Es demasiada mediocridad. Estamos hablando de un club gigante, con una tradición futbolística inmensa", añadieron en el medio anteriormente citado.