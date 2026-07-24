Se conocen más detalles del accidente de Einer Rubio; obligado al retiro del Tour de Francia

En la emisión de 'Noticias Caracol' del mediodía, hace pocos minutos nuestro enviado especial Luis Felipe Jaramillo entregó más detalles del accidente sufrido por el ciclista colombiano Einer Rubio, en el cierre de la etapa que tuvo como final el reconocido Alpe d'Huez.

"Lo primero que debo comentarles es que Einer Rubio está estable, pero lo que hemos vivido en los últimos minutos acá en el ascenso; es un torbellino de emociones porque estábamos esperando a Einer en la línea de meta y de un momento a otro no llegaba", expresó Jaramillo inicialmente.

Con respecto al pedalista del registro del Movistar, también se complementó la información y se apuntó que "hablamos con el equipo de Movistar y ellos fueron los que primero nos confirmaron que Einer había sido accidentado. Estaba subiendo en solitario y el carro de adelante, al parecer, fue obligado a frenar de un momento a otro".

A Rubio las cámaras de 'Caracol Sports' le observaron cercano al resto de los integrantes de su equipo, pero por la situación no se acercó a entregar declaraciones por lo sucedido.



Einer Rubio; ciclista colombiano en el Tour de Francia AFP

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"Einer se fue de cabeza contra el panorámico trasero, un carro del UAE; un golpe seco, golpe impactante. Einer terminó en el piso, fue auxiliado por algunas personas, fue trasladado al centro médico que está aquí en el ascenso del Alpe d'Huez. Obviamente retiro obligado para el boyacense de 28 años que estaba haciendo una espléndida carrera", indicó Jaramillo hace pocos instantes.

Así las cosas, el toque dramático de la fracción de este viernes del Tour de Francia corrió por cuenta del ciclista nacional, que había estado en cinco fugas durante el presente recorrido y estaba buscando terminar en el podio de alguna de las etapas. Se espera ahora qué caminos seguirán los médicos de la escuadra española, que no han tenido una ronda francesa favorable, ni con resultados para mostrar.