Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
DAVID OSPINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Richard Carapaz igualó histórico registro de 'Lucho' Herrera en el Tour de Francia

Richard Carapaz igualó histórico registro de 'Lucho' Herrera en el Tour de Francia

La buena participación del ecuatoriano, Richard Carapaz, en la 'grande boucle' del 2026, llevó a que hiciera historia y hasta superara a Nairo Quintana.

Por: EFE
Actualizado: 26 de jul, 2026
Comparta en:
Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, se coronó como rey de la montaña en el Tour de Francia 2026
Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, se coronó como rey de la montaña en el Tour de Francia 2026
AFP

El ecuatoriano, Richard Carapaz, pasó en cabeza el mítico col de Galibier, techo del Tour de Francia, con lo que consiguió los puntos necesarios para asegurarse vestir, en París, el maillot de puntos rojos que le designa como rey de la montaña por segunda vez.

A sus 33 años, el de Carchi, que ya acabó como mejor escalador la edición de 2024, ha conquistado de nuevo este maillot con una gran actuación en las etapas alpinas, donde logró su segunda victoria de etapa en Orcières-Merlette, dos años después de haber ganado en Super Devouly.

Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Isaac del Toro, en el Tour de Francia 2026
Ciclismo

¿A qué hora empieza la etapa 21 del Tour de Francia 2026, tras ser recortada a última hora?

Carapaz, bien situado para convertirse también en el corredor más combativo de la edición, algo que también consiguió en 2024, no ha parado de atacar desde entonces para sumar puntos en los puertos, distanciando al francés, Valentin Paret Peintre, pero también al esloveno, Tadej Pogacar.

En la etapa 20, la cual ganó, con final en el Alpe d'Huez, se colocó como líder de esa clasificación con un punto de ventaja sobre el maillot amarillo y siete con el francés.

Publicidad

El pasado sábado, se lanzó a la escapada para coronar en cabeza los tres primeros puertos del día, la Croix de Fer, el Télégraphe y el Galibier, situado a 2.642 metros, lo que le colocó con 42 puntos de renta sobre Peret Peintre, mientras que solo restan 24 en juego.

Una gran actuación para el ecuatoriano, que llegó al Tour sin ambiciones para la general, en busca de una victoria de etapa y de el maillot de la montaña, pero a quien sus esfuerzos para conseguir esos dos objetivos han propulsado a la octava posición provisional.

Publicidad

El ganador del Giro de Italia de 2019, segundo en 2022 y tercero en 2025, uno de los 25 corredores de todos los tiempos que ha liderado las tres grandes vueltas, fue tercero en el Tour en 2021. El año pasado no tomó la salida por sentirse enfermo en los días previos a la ronda gala.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano del EF Education EasyPost, ganó la clasificación de la montaña del Tour de Francia 2026
Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano del EF Education EasyPost, ganó la clasificación de la montaña del Tour de Francia 2026
AFP

Carapaz también ganó el premio de la montaña en la Vuelta a España de 2022, carrera en la que en 2020 subió al podio para quedar segundo y en 2024 fue cuarto.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026
Ciclismo

¿Por qué se recortó la etapa 21 del Tour de Francia 2026 y con cuántos kilómetros quedó?

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026
EN VIVO
Ciclismo

🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 21, con Pogacar, Egan y Evenepoel

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, celebra la victoria en la etapa 20 del Tour de Francia 2026
EN VIVO
Ciclismo

Reviva la victoria de Richard Carapaz en la etapa 20 del Tour de Francia 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Tour de Francia

Richard Carapaz

Nairo Quintana

Lucho Herrera

Publicidad

Publicidad

Publicidad