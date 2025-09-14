Al final, sí hubo podio y festejos en la Vuelta a España: filtraron las primeras imágenes

El danés Jonas Vingeggard subirá al "podio" como maillot rojo de la Vuelta a España, a pesar de que la ceremonia oficial se tuvo que suspender por los disturbios de los grupos propalestinos que derivaron en la suspensión de la etapa a 56 km de meta.

El Visma dará al campeón danés el homenaje que merece. En las instalaciones del hotel del equipo en Madrid, el equipo ha improvisado un podio con tres escalones compuestos por neveras sobre un fondo publicitario oficial de la Vuelta.

Vingegaard será el centro de atención de la fiesta del Visma. El director del equipo le impondrá el maillot rojo y la "afición" serán sus propios compañeros y los técnicos y auxiliares de la formación.

El doble campeón del Tour hizo historia al ser el primer danés en el libro de oro de la Vuelta.

Jonas Vingegaard, campeón de la Vuelta a España 2025, logró otra grande del ciclismo AFP

Así fue el improvisado festejo en la Vuelta a España 2025

