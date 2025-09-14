Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Al final, sí hubo podio y festejos en la Vuelta a España: filtraron las primeras imágenes

Al final, sí hubo podio y festejos en la Vuelta a España: filtraron las primeras imágenes

De manera improvisada, los ganadores tuvieron una pequeña fiesta y no se quedaron con las ganas de celebrar en la Vuelta a España 2025, pese a las protestas.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 03:17 p. m.
Comparta en:
Jonas Vingegaard, Mads Pedersen, Jay Vine y Matthew Riccitello, con sus camisetas en la Vuelta a España
Jonas Vingegaard, Mads Pedersen, Jay Vine y Matthew Riccitello, con sus camisetas en la Vuelta a España
Tomado de redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad