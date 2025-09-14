Jonas Vingegaard protagonizó una dolorosa imagen, tras protestas en la Vuelta a España

La Vuelta a España 2025 finalizó de forma abrupta debido a las manifestaciones propalestinas y en contra de la participación del Israel-Premier Tech en la carrera, que la detuvieron a 54 km de meta, y como consecuencia no habrá podio ni la celebración habitual tras finalizar la carrera, como es tradicional, en Madrid.

A pesar de que no se visualizará como en los últimos años en la Plaza de Cibeles, sí ha habido ganadores de las diferentes clasificaciones, el más destacado el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), ganador de la carrera y, por tanto, mailot rojo final.

Además, su compatriota Mads Pedersen (Lid-Trek) acabó como maillot verde como ganador de la Regularidad, el australiano Jay Vine (UAE) venció en la Montaña y, por tanto, terminó con el maillot de lunares azules, el estadounidense Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) ganó la clasificación del Mejor Joven, maillot blanco, y el UAE Emirates se impuso en la clasificación por equipos.

Very sad to see sad Jonas 😢 #LaVuelta25 pic.twitter.com/FlDiPRFAlB — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 14, 2025

Al ganador Vingegaard le debería haber acompañado, en la celebración en podio final de la carrera, el portugués Joao Almeida (UAE) y el británico Tom Pidcock (Q36.5), segundo y tercero de la general.