Ciclismo  / Jonas Vingegaard protagonizó una dolorosa imagen, tras protestas en la Vuelta a España

Jonas Vingegaard protagonizó una dolorosa imagen, tras protestas en la Vuelta a España

La etapa 21 de la ronda ibérica fue cancelada, luego de que se presentara caos y violencia, y se conoció una foto del danés Jonas Vingegaard que dio de qué hablar.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 02:03 p. m.
Jonas Vingegaard, ciclista danés y campeón de la Vuelta a España 2025
Jonas Vingegaard, ciclista danés y campeón de la Vuelta a España 2025
AFP

