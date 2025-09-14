Síguenos en::
Gol Caracol  / Ciclismo  / Jonas Vingegaard y la razón por la que su título en la Vuelta a España es histórico

Jonas Vingegaard y la razón por la que su título en la Vuelta a España es histórico

La edición 80 de la ronda ibérica quedará en los libros dorados del ciclismo, luego de que pasara algo nunca antes visto, gracias al danés, Jonas Vingegaard.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 03:04 p. m.
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, ganó la Vuelta a España 2025
