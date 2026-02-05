Clasificación de la contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo: Brandon Rivera, campeón

El ciclista del INEOS Grenadiers, Brandon Rivera, se coronó campeón de la contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo 2026 con un tiempo de 47:03. El corredor se impuso en su natal Zipaquirá, destronando a su compañero de equipo Egan Bernal.
La prueba para la categoría élite comenzó sobre las 11:30am con llegada y salida en la glorieta de la calle 4 del municipio de Cundinamarca. El recorrido fue de 44 kilómetros en terreno totalmente llano, muy diferente al de hace un año en Bucaramanga.
En las otras categorías los campeones fueron Diana Carolina Peñuela (Damas Élite), José Manuel Posada (Varones Juveniles) y Stefanía Castillo (Damas Juveniles).
Clasificación Varones Élite
- Brandon Smith Rivera – INEOS Grenadiers – 47:03.73
- Daniel Felipe Martínez – Red Bull–Bora–Hansgrohe – a 1:53
- Rodrigo Contreras – NU Colombia – a 1:53
- Walter Alejan Vargas – Team Medellín EPM – a 2:48
- Egan Arley Bernal – INEOS Grenadiers – a 3:07
- Harold Alfonso Tejada – XDS Astana Team – a 3:38
- Samuel Flórez – Modern Adventure Pro Cycling – a 3:51
- Juan Manuel Barboza – China Anti-Doping Team – a 4:51
- Javier Ernes Jamazca – NU Colombia – a 5:22
- Daniel Arboaye – GW Erco-Sportfitness – a 5:48
Clasificación Damas Élite
- Diana Carolina Peñuela – Team Sistecrédito – 32:54.38
- Camila Andrea Valbuena – Bogotá IDRD – a 7 seg.
- Estefanía Sánchez – Team Sistecrédito – a 43 seg.
- Jennifer Camila Sánchez – Ciclismo Capital Fun Gero – a 1:10
- Estefanía Herrera – Orgullo Paisa–Ind. Antioquia – a 1:29
- Elvia Julie Cárdenas – Avinal–ALC Carmen de Viboral – a 1:42
- Karen Lorena Villamizar – Bogotá IDRD – a 2:32
- Luisa Fernanda Naranjo – Oro Express Just Cycling – a 3:39
- Mariana Herrera – Team Bacx – a 3:45
- Leidy Paola Torres – Liga de Cundinamarca – a 4:00
Clasificación Damas Juveniles
- Estefanía Castillo – Team Sistecrédito – 18'13"
- Lineth García – Liga de Cundinamarca – a 8"
- Valeria Vargas – Team Sistecrédito – a 26"
- Alix Sanabria – Ciclismo Capital LMC – a 32"
- Daniela Quintero – Avinal A.C. Carmen de Viboral – a 33"
- María Gabriela Álvarez – Santander Orgullo Comunero – a 51"
- Zara Sofía Lamprea – Ciclismo Capital LMC – a 56"
- Salomé Vargas – Avinal A.C. Carmen de Viboral – a 58"
- María Camila Pérez – Liga de Cundinamarca – a 1'00"
- María Alejandra León – Liga de Bogotá – a 1'34"
Clasificación Varones Juveniles
1. José Manuel Posada – CPS Profesional Team – 31'03"
2. Emanuel Restrepo – Team Sistecrédito – a 34"
3. Juan Esteban Canchón – Ciclística Trevigliese – a 40"
4. Santiago Ruiz – Orgullo Paisa – a 59"
5. Simón Loaiza – Avinal A.C. Carmen de Viboral – a 1'01"
6. Juan Esteban Sánchez – Orgullo Paisa – a 1'10"
7. Joel Sandoval – IDRD Liga de Bogotá – a 1'17"
8. Yeiner García – Avinal A.C. Carmen de Viboral – a 1'32"
9. Brandon Escobar – Liga de Nariño – a 1'40"
10. Santiago Quintero – GW ERC SPORTFITNESS – a 1'47"