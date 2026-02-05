Alerta por salud de Ómar Pérez, ídolo de Santa Fe; fue hospitalizado de urgencia

Este jueves en el entorno del fútbol colombiano hubo una noticia relacionada con el exjugador argentino, e ídolo de Independiente Santa Fe, Ómar Pérez, quien sufrió un infarto en la ciudad de Bogotá.

En el comunicado publicado en las redes sociales de la academia de fútbol del nacido en Ciudad de Santiago del Estero, informaron que ya le hicieron un procedimiento médico para tenerlo estable, pero que seguirá hospitalizado por cinco días más para tenerlo en observación y mantener vigilada su salud.



Comunicado sobre la salud de Ómar Pérez

Por medio de la presente, queremos informarles una situación importante relacionada con la salud del señor Omar Sebastián Pérez, fundador y creador de nuestra academia y restaurante.

En el día de ayer, el señor Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna.

Ómar Pérez. Foto: Getty Images

De acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico.



Agradecemos a todos por mantener la calma y por el apoyo que sabemos brindarán durante este periodo. Les pedimos continuar desempeñando sus funciones con el compromiso y la responsabilidad que caracterizan a nuestro equipo, asegurando así el normal funcionamiento de nuestras actividades.

Cualquier actualización relevante será comunicada oportunamente.



¿A qué se dedica Ómar Pérez?

El argentino Ómar Sebastián Pérez se quedó radicado en Bogotá después finalizar su carrera deportiva. El otrora volante de creación se encuentra dedicado a negocios particulares y montó una academia de fútbol en Chía y otras sedes.

Con OP10, las diferentes categorías participan en torneos de la Liga de Bogotá, nacionales de Difútbol y también se han realizado excursiones al exterior para buscar mostrar nuevos talentos.



¿En qué equipos jugó Ómar Pérez?

El habilidoso mediocampista argentino vistió la camiseta de Boca Juniors y Banfield, en su país. Tuvo un breve paso en México en Jaguares de Chiapas, pero donde se hizo un nombre y pudo brillar fue en el fútbol colombiano. Primero con Junior de Barranquilla, luego en Real Cartagena, pero especialmente con Independiente Santa Fe, donde es considerado un ídolo y ganó 3 ligas, tres superligas, una copa, y los dos torneos internacionales que tiene el conjunto 'cardenal' en su palmarés: la Copa Sudamericana 2015 y la Suruga Bank 2016.

También tuvo un breve paso por Patriotas Boyacá, y en el balompié colombiano consiguió además un título liguero con el Junior de Barranquilla.