Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La fortuna de Neymar; propiedades, patrocinios y salario en Santos de Brasil

La fortuna de Neymar; propiedades, patrocinios y salario en Santos de Brasil

Neymar Jr. está cumpliendo 34 años este jueves 5 de febrero y en Gol Caracol repasamos el millonario patrimonio que ha construido con su carrera futbolística.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de feb, 2026
Comparta en:
Neymar
Neymar con Santos - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad