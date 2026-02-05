Síguenos en:
Hora y TV de partidos de Selección Colombia en Sudamericano femenino Sub-20, por Gol Caracol y Ditu

Hora y TV de partidos de Selección Colombia en Sudamericano femenino Sub-20, por Gol Caracol y Ditu

Comienzan las emociones del Sudamericano femenino Sub-20 y usted podrá disfrutar de los encuentros de nuestra 'tricolor', dirigida por Carlos Paniagua, y con figuras como Luisa Agudelo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de feb, 2026
Selección Colombia Sudamericano femenino Sub-20
Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20 - Foto:
FCF

