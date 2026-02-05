Hora y TV de partidos de Selección Colombia en Sudamericano femenino Sub-20, por Gol Caracol y Ditu

Publicidad
El Sudamericano femenino Sub-20 comienza este miércoles 4 de febrero en Paraguay y allí estará la Selección Colombia representándonos para buscar el título y el cupo al Mundial de la categoría que será en Polonia, en el mes de septiembre. Pero por el momento el combinado nacional dirigido por Carlos Paniagua se centrará en pasar la fase de grupos.
Por eso, con el sello de Gol Caracol y Ditu usted podrá disfrutar de las emociones de los partidos de la 'tricolor' en este certamen internacional de la Conmebol. Así que agéndese de una con nuestra pantalla y plataformas digitales.
Fecha 1
Descansa
Fecha 2
Colombia vs Chile
Viernes 6 de febrero
Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Emiliano Ghezzi (Asunción, Paraguay)
Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal), Ditu (APP), y www.golcaracol.com.
Fecha 3
Colombia vs Venezuela
Domingo 8 de febrero
Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa, Paraguay)
Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal), Ditu (APP), y www.golcaracol.com
Fecha 4
Colombia vs Uruguay
Martes 10 de febrero
Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Emiliano Ghezzi (Asunción, Paraguay)
Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal), Ditu (APP), y www.golcaracol.com
Fecha 5
Colombia vs Paraguay
Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Emiliano Ghezzi (Asunción, Paraguay)
Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal), Ditu (APP), y www.golcaracol.com.
Con este panorama la Selección Colombia inicia su camino en el Sudamericano femenino Sub-20, de la mano de su técnico Carlos Paniagua, y con figuras importantes en su nómina como Maithé López, Mariana Silva, Luisa Agudelo, Juana Ortegon, y muchas más jugadoras que buscarán dejar en alto el nombre de nuestro país.
Cabe recordar que a la ronda final clasificarán tres equipos de cada grupos, y ya en el cuadrangular definitivo las cuatro selecciones que sumen más puntos tendrán su cupo al Mundial de la categoría que se disputará este mismo 2026 en Polonia, del 5 al 27 de septiembre.
Disfrute de todos los partidos de la Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20 con el sello de Gol Caracol y Ditu, con la narración de Carlos Alberto Morales 'La Voz del Gol en Colombia', los comentarios de Javier Hernández Bonnet, y la información de primera pano en nuestras plataformas digitales y redes sociales.
Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Wave (USA)
Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional
Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)
Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe
María José Torres Cristancho – Independiente Medellín
Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc
Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf
Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe
Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe
Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe
Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC
Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe
Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín
Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe
Mariana Mosquera Herrera –Atlético Nacional
Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe
Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)
Isabel Weiner – Columbia University (USA)
Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe
Marian Sterling – Atlético Nacional
Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali