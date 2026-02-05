Hora y TV de partidos de Selección Colombia en Sudamericano femenino Sub-20, por Gol Caracol y Ditu

El Sudamericano femenino Sub-20 comienza este miércoles 4 de febrero en Paraguay y allí estará la Selección Colombia representándonos para buscar el título y el cupo al Mundial de la categoría que será en Polonia, en el mes de septiembre. Pero por el momento el combinado nacional dirigido por Carlos Paniagua se centrará en pasar la fase de grupos.

Por eso, con el sello de Gol Caracol y Ditu usted podrá disfrutar de las emociones de los partidos de la 'tricolor' en este certamen internacional de la Conmebol. Así que agéndese de una con nuestra pantalla y plataformas digitales.



Hora y TV de partidos Selección Colombia en Sudamericano femenino Sub-20:

Fecha 1

Descansa

Fecha 2

Colombia vs Chile

Viernes 6 de febrero

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Emiliano Ghezzi (Asunción, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal), Ditu (APP), y www.golcaracol.com.

Fecha 3

Colombia vs Venezuela

Domingo 8 de febrero

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal), Ditu (APP), y www.golcaracol.com



Fecha 4

Colombia vs Uruguay

Martes 10 de febrero

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Emiliano Ghezzi (Asunción, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal), Ditu (APP), y www.golcaracol.com

Fecha 5

Colombia vs Paraguay

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Emiliano Ghezzi (Asunción, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal), Ditu (APP), y www.golcaracol.com.

Selección Colombia Sudamericano femenino Sub-20 - Foto: FCF

Con este panorama la Selección Colombia inicia su camino en el Sudamericano femenino Sub-20, de la mano de su técnico Carlos Paniagua, y con figuras importantes en su nómina como Maithé López, Mariana Silva, Luisa Agudelo, Juana Ortegon, y muchas más jugadoras que buscarán dejar en alto el nombre de nuestro país.

Cabe recordar que a la ronda final clasificarán tres equipos de cada grupos, y ya en el cuadrangular definitivo las cuatro selecciones que sumen más puntos tendrán su cupo al Mundial de la categoría que se disputará este mismo 2026 en Polonia, del 5 al 27 de septiembre.

Disfrute de todos los partidos de la Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20 con el sello de Gol Caracol y Ditu



Convocatoria Selección Colombia para Sudamericano femenino Sub-20:

Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Wave (USA)

Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional

Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)

Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe

María José Torres Cristancho – Independiente Medellín

Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc

Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf

Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe

Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe

Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe

Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC

Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe

Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín

Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe

Mariana Mosquera Herrera –Atlético Nacional

Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe

Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)

Isabel Weiner – Columbia University (USA)

Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe

Marian Sterling – Atlético Nacional

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali