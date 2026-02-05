¿A qué hora y dónde ver EN VIVO POR TV a Luis Javier Suárez, en Sporting Lisboa vs. AVS?

Este jueves 5 de febrero, Sporting Lisboa nuevamente volverá a la acción en el fútbol portugués, con el colombiano Luis Javier Suárez como principal protagonista.

El cuadro ‘león’ enfrentará a AVS, por el duelo correspondiente a los cuartos de final, en la Copa local.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO HOY a Luis Javier Suárez?

El cuadro ‘verdiblanco’ jugará este jueves a las 3:45 p.m. (hora colombiana), para definir su pase a las semifinales del certamen.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. AFP

El encuentro contra AVS tendrá transmisión en territorio colombiano, de canal cerrado.



Luis Javier Suárez, a liderar a Sporting

Evidentemente, por lo que han sido sus más recientes actuaciones, tanto a nivel local como internacional; todos los reflectores están puestos en el delantero colombiano, quien lleva importante racha en su primera temporada con el conjunto de Lisboa.



Ahora, ante una trascendental serie frente AVS, al goleador de 28 años le piden goles y una lúcida actuación, que acerque a Sporting a las semifinales del torneo.

Y es que, después de haber quedado eliminado el equipo en las ‘semis’ de la Copa de la Liga de Portugal, frente a un Guimaraes que remontó épicamente el encuentro; ahora los ‘leones’ buscarán nuevamente pelear ‘mano a mano’ por otro título local.

Así como sucedió en aquel partido, que terminó por 2-1; se espera que Luis Javier Suárez vuelva a sacar la ‘cara’ por el equipo y con un gol acerque a Sporting al objetivo.



¿Quién podría ser el rival en semifinales?

Teniendo en cuenta que, el Sporting es el único equipo que falta por jugar los cuartos de final, junto a AVS; desde el pasado 14 de enero ya se sabe que el rival de semifinales es Porto, quien venció al Benfica, de Richard Ríos, por 1-0.

Luis Javier Suárez celebrando gol con el Sporting Lisboa - Foto: Sporting Oficial

En caso de que Luis Javier Suárez y 'compañía' ganen este jueves y avancen directamente a las semifinales del torneo, enfrentarán a los 'dragones' mpara ir en busca del pase a la final de la Copa de la Liga portuguesa.