Hora y TV del partido Colombia vs Chile EN VIVO, en el Sudamericano femenino Sub-20

A la Selección Colombia le llegó la hora de debutar en el Sudamericano femenino Sub-20 2026 que se juega en Paraguay. Este viernes tiene programado su primer partido en el certamen internacional de la Conmebol enfrentándose a su similar de Chile, por la fecha 2 de la fase de grupos, tras descansar en la primera jornada.

Las dirigidas por el director técnico Carlos Paniagua comienzan su camino en la búsqueda, primero, de clasificar a las semifinales del torneo, para luego buscar el cupo al Mundial de la categoría, que es el objetivo más importante.



Colombia vs Chile EN VIVO, hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-20

Fecha: viernes 6 de febrero de 2026

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Emiliano Ghezzi (Asunción, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal de Caracol Televisión), www.golcaracol.com (portal web), y Ditu (APP).

Los partidos de la Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20 se podrán ver con el sello de Gol Caracol y Ditu, con la narración de Carlos Alberto Morales, los comentarios de Javier Hernández Bonnet, y toda la información día a día y minuto a minuto en nuestras redes sociales y plataformas.

La 'tricolor', que tiene figuras como Juana Ortegon, Mariana SIlva, Maithé López, Luisa Agudelo, entre otas futbolistas, está ubicada en el grupo A junto a la anfitriona Paraguay, pero también con Chile, Venezuela y Uruguay.



El primer partido de la Selección Colombia es contra Chile (viernes 6 de febrero), luego frente a Venezuela (domingo 8 de febrero), después con Uruguay (martes 10 de febrero), y cerrará esta fase inicial del certamen internacional con Paraguay (jueves 12 de febrero). Todos los encuentros se podrán ver por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com.



Convocadas Selección Colombia para Sudamericano femenino Sub-20:

Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Wave (USA)

Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional

Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)

Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe

María José Torres Cristancho – Independiente Medellín

Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc

Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf

Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe

Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe

Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe

Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC

Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe

Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín

Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe

Mariana Mosquera Herrera –Atlético Nacional

Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe

Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)

Isabel Weiner – Columbia University (USA)

Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe

Marian Sterling – Atlético Nacional

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali