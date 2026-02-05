Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Hora y TV del partido Colombia vs Chile EN VIVO, en el Sudamericano femenino Sub-20

Hora y TV del partido Colombia vs Chile EN VIVO, en el Sudamericano femenino Sub-20

Este viernes debuta nuestra Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20 2026, luego de descansar en la primera fecha. Las australes, las primeras rivales.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de feb, 2026
Comparta en:
Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20
Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20
Instagram oficial de la Selección Colombia femenina

Publicidad

Publicidad

Publicidad