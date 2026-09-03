Las etapas en las que Santiago Buitrago aseguraría la camiseta de la montaña en Vuelta a España

Santiago Buitrago llega a la recta final de la Vuelta a España 2026 con opciones reales de llevarse la camiseta de lunares. El colombiano de Bahrain-Victorious se tuvo que convertir en un cazador de puertos luego de ceder tiempo importante en la primera semana, alejándose de su objetivo principal que era luchar en la general. Las etapas 13, 14, 19 y 20 concentran los grandes premios de montaña más jugosos del tramo andaluz y son, por tanto, el escenario donde puede sentenciar la clasificación.

Etapa 13

Este viernes 4 de septiembre, la decimotercera etapa, de Almuñécar a Loja, no es una jornada de alta montaña pura, pero sí un terreno ideal para una fuga de calidad. Tras el paso por Salobreña aparece pronto la Venta de la Cebada, un primera categoría de más de nueve kilómetros al 6,2 % que invita a moverse desde lejos. Más adelante espera el Alto del Legionario, segunda categoría a 1.325 metros, y cerca del final el Puerto de Granada, otro segunda de 6,5 km al 6,2 %. Si Buitrago entra en la escapada buena o ataca en el tramo decisivo, puede sumar 10 puntos en el primer puerto y 5 en cada segunda. En una etapa de casi 193 kilómetros con desnivel acumulado notable, esos 20 puntos de un solo día pueden abrir una brecha difícil de cerrar para sus perseguidores.

Perfil y altimetría de la etapa 13 de la Vuelta a España 2026 Procycling Stats.

Etapa 14

Al día siguiente, el sábado, la catorceava etapa entre Jaén y la Sierra de la Pandera cambia de registro. Es una jornada de montaña con meta en alto. El Puerto de Locubín y el muro de Valdepeñas de Jaén sirven de aperitivo, pero el plato fuerte es la Pandera: 11,8 kilómetros al 7,5 %, con tramos finales más duros y categoría primera. Llegar primero a esa cima no solo da 10 puntos, sino que refuerza la imagen de líder de la montaña. Buitrago ya ha ganado etapas de este estilo; si administra fuerzas en los repechos previos y lanza el ataque en la parte central de la subida, puede llevarse el premio gordo y, de paso, meter tiempo a rivales de la general que no quieran gastar cartuchos tan pronto.

Perfil y altimetría de la etapa 14 de la Vuelta a España 2026. Procycling Stats.

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Etapa 19

Tras el segundo descanso y las etapas de transición, la decimonovena jornada sale de Vélez-Málaga rumbo a Peñas Blancas, en Estepona. Son más de 200 kilómetros con un perfil engañoso. Primero aparecen el Puerto de las Abejas y el Puerto del Viento, ambos de segunda categoría. Luego el pelotón rueda por la Serranía de Ronda hasta enfrentarse a los 18,8 kilómetros al 6,5 % de Peñas Blancas, un primera categoría exigente al final de un día largo. Aquí la estrategia es doble: sumar en los segundos de mitad de etapa y pelear el primer puesto en la meta en alto. Diez puntos en la cima final, más los cinco de alguno de los puertos intermedios, pueden dejar la clasificación prácticamente sentenciada si Buitrago parte con ventaja.



Perfil y altimetría de la etapa 19 de la Vuelta a España 2026. Procycling Stats.

Etapa 20

La etapa reina llega el sábado 12 de septiembre: La Calahorra-Collado del Alguacil, 187 kilómetros y más de 4.800 metros de desnivel. Es el día más duro. Se encadenan el Puerto de Blancares (tercera), dos pasos por el Puerto de El Purche (primera categoría, 8,2 km al 8,1 %), el Puerto del Duque y un final Hors Catégorie de 8,4 km al 9,9 % con rampas del 20 %. Los puntos se multiplican: 10 en cada primera y 15 en la cima del Alguacil si corona primero. Un corredor explosivo y resistente como Buitrago puede ir de faro en faro, recoger puntos en los Purche y jugarse el resto en la rampa final. Incluso si no gana la etapa, quedar entre los tres primeros de cada gran puerto le bastaría para poner la camiseta de lunares a recaudo.

Perfil y altimetría de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026. Procycling Stats.

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Así va la clasificación de la montaña, tras la etapa 12