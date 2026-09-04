Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La estadística que refleja el buen momento de Jorge Carrascal en Flamengo; "anda iluminado"

La estadística que refleja el buen momento de Jorge Carrascal en Flamengo; "anda iluminado"

Jorge Carrascal vive un excelente presente con Flamengo en el fútbol de Brasil, y ese rendimiento en cancha lo hace liderar en una estadística en particular. ¡Acá todos los detalles!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 4 de sept, 2026
Comparta en:
Jorge Carrascal en un partido con Flamengo.
Jorge Carrascal en un partido con Flamengo.
Foto oficial del Flamengo

De los futbolistas colombianos que goza de un excelente presente en el balompié internacional es Jorge Carrascal. El volante cartagenero aprovecha cada minuto de juego que le otorga Leonardo Jardim para demostrar de qué está hecho, de sus cualidades y técnica única, las cuales brillan en cada cancha en el Brasileirao; Flamengo disfruta de esa buena actualidad.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y es que Carrascal Guardo anda iluminado, su fútbol en la campaña actual está a 'otro nivel' y eso se ve reflejado en los números. El exRiver Plate y CSKA Moscú lidera una estadística en particular; es el mediocampista con mejor participación de gol en el Campeonato Brasileño 2026.

Últimas noticias

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Colombianos en el exterior

Luis Díaz eligió a su compañero perfecto en Bayern Múnich; "él no hace nada mal"

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Mensaje para Álvaro Montero de un arquero de Selección Colombia; "que no invente nada"

"El colombiano Jorge Carrascal está teniendo una temporada brillante con el Flamengo y se ha consolidado como el mediocampista con más participaciones de gol en el Campeonato Brasileño 2026", se leyó en la red social de 'X' en una cuenta que sigue el rendimiento de cada jugador del elenco de Río de Janeiro.

Publicidad

Dicho perfil en la plataforma social mencionada complementó que el oriundo de Cartagena de Indias "ha tenido 11 participaciones directas de gol en la competición, destacándose como el principal creador de juego ofensivo del torneo". Un rendimiento más que notable para Carrascal en el 'mengao'.

Jorge Carrascal, volante colombiano que milita en Flamengo.
Jorge Carrascal, volante colombiano que milita en Flamengo.
Foto: AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

DT del Flamengo y la buena actualidad de Jorge Carrascal con Flamengo

Publicidad

"Es un jugador con características diferentes a las de los demás, es un jugador que me gusta mucho porque tiene una buena relación con el balón, buena capacidad de presión y puede acelerar el juego tanto por dentro como por fuera. Ya se lo he dicho, si está en buena forma, siempre estará cerca de estar en ese once inicial, pero tiene que hacer lo que el equipo necesite, tanto en defensa como en ataque. Es un jugador que puede jugar en las tres posiciones de ataque, como centrocampista o en las bandas. Estoy satisfecho con él", expresó Leonardo Jardim en rueda de prensa tras el juego contra Mirassol del Brasileirao y en el que el 'cafetero' anotó uno de los goles en el triunfo 2-0.

Relacionados

Jorge Carrascal

Flamengo

Liga de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad