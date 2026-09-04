La estadística que refleja el buen momento de Jorge Carrascal en Flamengo; "anda iluminado"

De los futbolistas colombianos que goza de un excelente presente en el balompié internacional es Jorge Carrascal. El volante cartagenero aprovecha cada minuto de juego que le otorga Leonardo Jardim para demostrar de qué está hecho, de sus cualidades y técnica única, las cuales brillan en cada cancha en el Brasileirao; Flamengo disfruta de esa buena actualidad.

Y es que Carrascal Guardo anda iluminado, su fútbol en la campaña actual está a 'otro nivel' y eso se ve reflejado en los números. El exRiver Plate y CSKA Moscú lidera una estadística en particular; es el mediocampista con mejor participación de gol en el Campeonato Brasileño 2026.

"El colombiano Jorge Carrascal está teniendo una temporada brillante con el Flamengo y se ha consolidado como el mediocampista con más participaciones de gol en el Campeonato Brasileño 2026", se leyó en la red social de 'X' en una cuenta que sigue el rendimiento de cada jugador del elenco de Río de Janeiro.

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Dicho perfil en la plataforma social mencionada complementó que el oriundo de Cartagena de Indias "ha tenido 11 participaciones directas de gol en la competición, destacándose como el principal creador de juego ofensivo del torneo". Un rendimiento más que notable para Carrascal en el 'mengao'.



Jorge Carrascal, volante colombiano que milita en Flamengo. Foto: AFP

DT del Flamengo y la buena actualidad de Jorge Carrascal con Flamengo

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"Es un jugador con características diferentes a las de los demás, es un jugador que me gusta mucho porque tiene una buena relación con el balón, buena capacidad de presión y puede acelerar el juego tanto por dentro como por fuera. Ya se lo he dicho, si está en buena forma, siempre estará cerca de estar en ese once inicial, pero tiene que hacer lo que el equipo necesite, tanto en defensa como en ataque. Es un jugador que puede jugar en las tres posiciones de ataque, como centrocampista o en las bandas. Estoy satisfecho con él", expresó Leonardo Jardim en rueda de prensa tras el juego contra Mirassol del Brasileirao y en el que el 'cafetero' anotó uno de los goles en el triunfo 2-0.