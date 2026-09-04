A qué hora juega HOY Betis vs. Real Madrid por la Liga de España y dónde verlo EN VIVO por TV

En 2011 José Mourinho era un ciclón que incendiaba cualquier rueda de prensa en su primera etapa blanca y su predecesor Manuel Pellegrini se curaba las heridas en el Málaga después de salir por la puerta de atrás del Santiago Bernabéu. Este viernes se reencuentran en el Betis vs. Real Madrid.

"Si me echan, no voy a entrenar al Málaga, sino a un equipo grande de la Premier o de Italia", soltó Mourinho en marzo de 2011 cuando ese equipo andaluz, dirigido entonces por Pellegrini, visitó al Real Madrid.

El polémico técnico portugués acostumbraba a dejar este tipo de perlas cada vez que se sentaba en la sala de prensa y con su frase marcaba distancia con el chileno, despedido meses antes tras una sola temporada en la capital española y un trabajo notable -segundo en la Liga tras el Barcelona de Guardiola y Messi-.

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"En el pasado, obviamente, hay palabras que uno dice y al final, te sientes un idiota. Sientes que te has equivocado... Yo he tenido alguna palabra hacia él muy estúpida", zanjó Mourinho este jueves en rueda de prensa con caballerosidad.



José Mourinho, director técnico del Real Madrid. Foto: AFP

"Es un gran entrenador, un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Mañana (viernes), un abrazo antes", añadió.

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Horas después se sentó ante la prensa Pellegrini: "Tuvimos un intercambio de declaraciones hace años que para mí ya no tiene ninguna trascendencia... Tengo una muy buena opinión de él como técnico y lo veo mucho más maduro, así que tiene mucho más raciocinio de lo que dice".

- Colección de banquillos -

En su primera etapa, 'The Special One' Mourinho fue el antídoto definitivo de Florentino Pérez para romper el monopolio 'azulgrana' de buen juego y títulos.

¿El método? Ir a la guerra dentro y fuera del campo, una sacudida sin precedentes que terminó dando resultados -Copa del Rey 2011 y Liga 2012- en tres temporadas que lo convirtieron en un símbolo del club.

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Pasaron tres lustros. Pero ni Mourinho, que ahora destila serenidad a sus 63 años, ni el sabio Pellegrini, una década mayor, han parado de hacer las maletas y coleccionar banquillos.

'Mou' fue fiel a sus incendiarias palabras y pasó por Chelsea (2013-16), Manchester United (2016-2019), Tottenham (2019-21) y Roma (2021-24), además de Fenerbahçe (2024-26) y Benfica (2025-26), antes de ser repescado por Florentino Pérez este curso.

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Su misión, volver a abrir la vitrina blanca tras dos años de sequía y detener de nuevo al seductor Barcelona, vigente doble campeón de la Liga.

Pellegrini, que ha convertido al Betis en un equipo de autor desde su llegada en 2020 hasta alcanzar la Champions esta temporada, estuvo tres años en el Málaga (2010-13), ganó la Premier League (2014) con el Manchester City (2013-16), tuvo una aventura en China (Hebei Fortune, 2016-2018) y volvió al fútbol inglés (West Ham, 2018-20).

A punto de cumplir 73 años -el 16 de septiembre- el 'Ingeniero' estira con éxito una monumental carrera en los banquillos que comenzó a finales de los 80 en Universidad de Chile.

'Cucho' Hernández, colombiano del Betis. afp.

- Ceballos, del Bernabéu a La Cartuja -

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Mourinho, agradecido con el destino en su segunda vida en el Real Madrid, está muy lejos del personaje que incluso llegó a meter un dedo en el ojo al entonces segundo entrenador del Barcelona Tito Vilanova (fallecido en 2014) en un Clásico disputado en agosto de 2011.

"El Mourinho de hoy es el que debe aconsejar al de 2013, no al revés. Tu padre te aconseja a ti, no tú a tu padre. Lo que creo es que el Mourinho de hoy debe estar más tranquilo que el de 2013", dijo sobre su nueva versión zen en su primera conferencia del curso.

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Desde entonces, tres victorias en tres partidos de Liga para compartir liderato con el Barcelona.

En La Cartuja le espera un Betis que suma seis puntos y que en el último minuto del mercado de fichajes recuperó a Dani Ceballos, casi una década después de que fichara por el Real Madrid...

Y tras la visita a la capital andaluza, el gigante blanco tendrá su bautizo en Champions en el Bernabéu el martes ante el Inter de Milán.

Será otro reencuentro para Mourinho, esta vez frente al equipo con el que conquistó la Champions en 2010... Su trampolín para fichar entonces por el Real Madrid.

Betis y Real Madrid se enfrentan por la cuarta jornada de la Liga de España. Fotos: AFP

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A qué hora juega HOY Betis vs. Real Madrid por la Liga de España y dónde verlo EN VIVO por TV