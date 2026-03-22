Nairo Quintana reveló quién era su ídolo en sus inicios: "compartir equipo con él, me motivó"

La generación dorada del ciclismo colombiano despedirá a su mayor referente: Nairo Quintana, el campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España, que anunció que se retirará al final de la temporada 2026.

Considerado uno de los mejores latinoamericanos de todos los tiempos, el pedalista de 36 años cerrará una carrera llena de triunfos que consolidaron a Colombia en el primer plano de este deporte gracias a sus gestas en Europa.

Brillante escalador nacido en el departamento de Boyacá, fue uno de los grandes protagonistas del pelotón al desafiar a figuras como Chris Froome, Alberto Contador y Vincenzo Nibali.

"He venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional", dijo en una rueda de prensa en la ciudad española de Girona en la víspera del inicio de la Vuelta a Cataluña.



"Será una gran fiesta, será ese último baile", añadió conmovido al leer una carta.

Publicidad

La gran obsesión del 'Cóndor' fue el Tour de Francia, pero tuvo que conformarse con tres podios: dos subcampeonatos, en 2013 y 2015, y un tercer puesto, en 2016.

En 2014, conquistó un Giro de Italia marcado por el frío extremo, la mayor gesta de un latinoamericano hasta ese momento, y en 2016 se coronó en la Vuelta a España, algo que solo había logrado su compatriota 'Lucho' Herrera en 1987.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, ganó la camiseta de la montaña en el Tour de Francia 2013 AFP

Publicidad

"Cada subida, cada ataque, cada meta cruzada, llevan el esfuerzo de ese niño de Boyacá", sostuvo en su despedida.

El adiós de Quintana acerca el final de una generación laureada de ciclistas colombianos como Rigoberto Urán y Esteban Chaves, ya retirados.

En medio de la rueda de prensa, donde anunció su 'adiós', Nairo Quintana fue consultado por el compañero con el que más disfrutó compartir y no dudó en dar un nombre, al que incluso catalogó como ídolo.

"Alejandro Valverde, que fue mi compañero y ver su trayectoria deportiva, fue maravilloso. Cuando comencé, era mi ídolo y compartir con él era una ilusión, me motivaba. Fue un impulso extra que tuvo, cuando recién llegué a Europa porque estaba cumpliendo mi sueño junto a alguien que veía y admiraba. Ver cómo entrenaba, lo que comía, cómo se preparaba, en fin", sentenció.