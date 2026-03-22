Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana reveló quién era su ídolo en sus inicios: "compartir equipo con él, me motivó"

Nairo Quintana reveló quién era su ídolo en sus inicios: "compartir equipo con él, me motivó"

Además de confirmar que el 2026 será su última temporada como ciclista profesional, el colombiano del Movistar Team, Nairo Quintana, contó historias inéditas.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 22 de mar, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, celebra una de sus victorias en su carrera
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, celebra una de sus victorias en su carrera
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad