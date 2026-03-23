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Gol Caracol  / Ciclismo  / Jonas Vingegaard advirtió a Remco Evenepoel y a todos sus rivales en la Vuelta a Cataluña 2026

Jonas Vingegaard advirtió a Remco Evenepoel y a todos sus rivales en la Vuelta a Cataluña 2026

Este lunes, antes de tomar la salida de la primera etapa de la Vuelta a Cataluña 2026, el danés Jonas Vingegaard habló de frente sobre su objetivo en esta carrera.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ciclista danés, ganó la etapa 5 y se perfila para ser el campeón de la París Niza 2026
Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ciclista danés, ganó la etapa 5 y se perfila para ser el campeón de la París Niza 2026
AFP

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