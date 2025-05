Clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 5: Primoz Roglic no logró su objetivo

Poco a poco, aparece la montaña en el Giro de Italia 2025 . Este miércoles 14 de mayo, el pelotón se enfrentó a 151 kilómetros de recorrido, entre Ceglie Messapica y Matera, donde hubo un puerto de cuarta categoría que no fue fácil de superar. Razón por la que el pelotón se 'cortó', dándole oportunidad a varios. Eso sí, Mads Pedersen (Lidl - Trek) volvió a ser el mejor y se llevó la victoria .

De esa manera, el danés continúa como líder y portador de la 'maglia rosa', con un tiempo acumulado de 15h 11' 52'', seguido de Primoz Roglic (Red Bull BORA hansgrohe), que se encuentra a 17 segundos. Por último, el podio lo cierra, hasta el momento, Mathias Vacek (Lidl - Trek), quien está a 24 segundos. Cabe aclarar que el triunfo le permitió a Pedersen obtener unas bonificaciones.

Quien no pudo conseguir su objetivo fue el esloveno del Red Bull BORA Hansgrohe, ya que lo intentó en los últimos kilómetros, pero no le alcanzó. Con la aparición del último ascenso de la etapa, Primoz Roglic se animó y atacó, sacando una pequeña diferencia; no obstante, cuando el trayecto volvió al llano, se quedó, fue alcanzado y no pudo descontarle la diferencia a su principal rival.

Por el contrario, Mads Pedersen aumentó en 10 segundos su renta con relación a los perseguidores, siendo Giulio Pellizzari (Red Bull BORA hansgrohe), el último integrante del top 10, ubicado a 50 segundos. Mientras que el mejor colombiano es Egan Bernal (INEOS Grenadiers), en la posición 20, a un minuto y siete segundos.

Mads Pedersen (Lidl Trek), portador de la 'maglia rosa', en el Giro de Italia 2025, tras la etapa 4 AFP.

