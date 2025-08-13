Explotó extécnico del fútbol colombiano; “es una trompada, tocamos lona, tengo el ojo negro"

Uno de los técnicos extranjeros que estuvo recientemente en el fútbol colombiano fue el uruguayo Pablo Peirano, quien en el primer semestre de 2024 perdió el título de la Liga Betplay sentado en el banquillo de Santa Fe a manos del Bucaramanga. Sin embargo, para este 2025, en la Liga I, el profe 'Pei', como lo llamaban sus más cercanos en el cuadro 'cardenal', dejó su cargo ante una seguidilla de malos resultados y regresó al balompié 'charrúa' para dirigir al Nacional de Montevideo.

Ya en el fútbol uruguayo, para Peirano no son los mejores días, como quiera que viene de perder 3-0 el clásico con Peñarol y la marea se puso alta, con solamente dos fechas jugadas. Incluso, el lunes anterior se puso en duda su continuidad, con los directivos del club en reunión y analizando la situación.

Pablo Peirano empieza a ser resistido por la hinchada. Foto: @SantaFe.

En ese aspecto, Pablo Peirano dejó unas particulares declaraciones, en sentido figurado buscando similitudes con el boxeo. "Esto pega. Es una trompada y tocamos la lona, pero acá no se tira la toalla, y no se llegó a 10 en el conteo. Tengo el ojo negro, pero la toalla no la voy a tirar. Hay que tomarlo para adelante como un aprendizaje".

¿Qué más dijo Pablo Peirano en Uruguay?

El entrenador del uruguayo Nacional, Pablo Peirano, aseguró este miércoles que su equipo está "con mucha vergüenza" por lo ocurrido en el último Clásico, pero también "con mucha rebeldía y ganas" de salir adelante.

Así lo indicó en la primera rueda de prensa que dio tras ser goleado el sábado por Peñarol y después de que se manejara la posibilidad de que dejara el cargo.

"Fue una semana dura después del partido. Asumo el total de la responsabilidad de lo que sucedió durante el encuentro. Le pido disculpas al hincha que sufrió desde afuera", dijo el director técnico.

Por otra parte, se refirió a la reunión que mantuvo el lunes con dirigentes del equipo: "Charlamos con una autocrítica muy fuerte de parte de ellos. Por nuestra parte aceptar, porque tenemos la capacidad de aceptar y ser humildes a la hora de escuchar y reconocer. También la capacidad de revertir".

Asimismo, recordó que su equipo sigue liderando la Tabla Anual acumulada, por lo que mantiene intactas sus posibilidades de luchar por el título.

"Yo tengo la misma ilusión, las mismas ganas y la misma entereza para llegar a la final", puntualizó Peirano