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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 18; Richard Carapaz ganó

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 18; Richard Carapaz ganó

Con un ataque desde la fuga, el ecuatoriano Richard Carapaz ganó en solitario la etapa 18 del Tour de Francia. Cosechó su segundo triunfo en la Grande Boucle.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jul, 2026
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Victoria del ecuatoriano Richard Carapaz en la etapa 18 del Tour de Francia.
Victoria del ecuatoriano Richard Carapaz en la etapa 18 del Tour de Francia.
AFP.

El ecuatoriano Richard Carapaz se impuso este jueves en la cumbre alpina de Oricères-Melette en la decimoctava etapa del Tour de Francia, su segunda victoria en la ronda gala dos años después de haber ganado en Super Devouly.

El ciclista del EF, que pelea por el maillot de mejor escalador, fue el más fuerte de la escapada del día, tras un poderoso ataque en el último puerto, de primera categoría, y ganó en solitario.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 18:

PuestoCiclistaEquipoTiempo
1Tadej PogačarUAE Team Emirates - XRG64:35:13
2Remco EvenepoelRed Bull - BORA - hansgrohe+4:32
3Isaac del ToroUAE Team Emirates - XRG+6:51
4Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team+7:11
5Juan AyusoLidl - Trek+9:22
6Mattias SkjelmoseLidl - Trek+10:14
7Lenny MartinezBahrain - Victorious+12:50
8Tom PidcockPinarello Q36.5 Pro Cycling Team+12:58
9Jordan JegatTotalEnergies+14:04
10Richard CarapazEF Education - EasyPost+21:00
11Yannis VoisardTudor Pro Cycling Team+24:18

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