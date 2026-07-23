Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 18; Richard Carapaz ganó

El ecuatoriano Richard Carapaz se impuso este jueves en la cumbre alpina de Oricères-Melette en la decimoctava etapa del Tour de Francia, su segunda victoria en la ronda gala dos años después de haber ganado en Super Devouly.
El ciclista del EF, que pelea por el maillot de mejor escalador, fue el más fuerte de la escapada del día, tras un poderoso ataque en el último puerto, de primera categoría, y ganó en solitario.
Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 18:
|Puesto
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates - XRG
|64:35:13
|2
|Remco Evenepoel
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|+4:32
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates - XRG
|+6:51
|4
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|+7:11
|5
|Juan Ayuso
|Lidl - Trek
|+9:22
|6
|Mattias Skjelmose
|Lidl - Trek
|+10:14
|7
|Lenny Martinez
|Bahrain - Victorious
|+12:50
|8
|Tom Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|+12:58
|9
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|+14:04
|10
|Richard Carapaz
|EF Education - EasyPost
|+21:00
|11
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|+24:18
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