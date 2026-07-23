Quién es Mateo Ramírez, hijo de Jhon Mario Ramírez, capturado por supuesto hurto informático

Este jueves se conoció una noticia de la captura y la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación de un grupo delincuencial conformado por cerca de 15 personas, que se identificaban como los 'Cyber', y dentro de los que se encontraba el exfutbolista Mateo Ramírez, hijo del ya fallecido Jhon Mario Ramírez, ídolo de la hinchada de Millonarios y que pasó por la Selección Colombia de mayores.

Mateo, nacido en el año 1999, quiso seguir los pasos de su padre en el balompié profesional colombiano y de esa manera desde adolescente hizo parte de las divisiones menores de los 'embajadores', jugando en torneos de la Liga de Bogotá e igualmente en los nacionales de la Difútbol. Era un volante de marca o defensa central con buena técnica y visión de juego.

Sin embargo, en las huestes de los 'embajadores' no consiguió surgir y llegó hasta la división Sub-20. Desde ahí comenzó a trabajar y a entrenarse con varios equipos conformados por talentos capitalinos y dirigidos por Jhon Mario, quien era un obsesivo del trabajo táctico y técnico entre sus pupilos, entre los que se encontraba su hijo mayor.

En el año 2021, a Jhon Mario Ramírez le salió la posibilidad de dirigir en el fútbol profesional a Patriotas de Boyacá y ahí se llevó a Mateo, con la ilusión de que diera el salto a la gran vitirina. Pese a esto y en tiempos de la pandemia del coronavirus, el otrora '10' bogotano entró en hospitalización y falleció el 26 de julio de 2021.



Mateo Ramírez, hijo de Jhon Mario Ramírez - Foto: Patriotas Patriotas

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Esto representó un golpe duro para la familia Ramírez Flórez y aunque se ausentó unos días prudenciales de duelo, Mateo regresó al cuadro boyacense y estuvo un semestre más allí.

Mateo Ramírez no abandonó su pasión y regresó a Bogotá para jugar en torneos aficionados, a la espera de una nueva opción en el profesionalismo. Sin embargo, no pudo ubicarse y tras un tiempo, hasta este jueves volvió a salir su nombre a la luz pública por un problema judicial, que ha tenido gran revuelo en las últimas horas.

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En el medio futbolístico de la capital causó extrañeza el tema, entre viejos compañeros de equipo y entrenadores amigos de su padre.

"El exfutbolista al igual que el resto de capturados, fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares agravado, hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales", detalló 'El Espectador'.

