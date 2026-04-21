Clasificación general del Tour de los Alpes, tras la etapa 2; Egan Bernal fue protagonista

Recién van dos días del Tour de los Alpes 2026 y la montaña ya dijo presente. Este martes 21 de abril, entre Telfs y Martell/Val Martello, el pelotón se enfrentó a un recorrido total de 147,5 kilómetros, donde hubo algunos esprint intermedios, un puerto de primera categoría, otro de tercera y final en alto. Razón por la que las miradas se centraron en los favoritos, en el que estaba Egan Bernal. Sin embargo, el colombiano no ganó, a pesar de haber sido protagonista, y quien celebró en la etapa 2 de la carrera fue Giulio Pellizzari (Red Bull BORA hansgrohe).

Así las cosas, el nuevo líder de la clasificación general es, justamente, el joven italiano, de 22 años, con un tiempo total de 6h 49' 42''. El corredor del equipo alemán hizo moñona y festejó por duplicado. Quienes completan el podio son Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), en la segunda plaza, a cuatro segundos de la parte alta, y Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), de tercero, a seis segundos. Y es que todo el top 10 cambió, teniendo en cuenta que fue una fracción para los candidatos al título y especialistas en los ascensos, como terminó sucediendo.

Capítulo aparte para Egan Bernal, quien se lució, dejando claro que está en buenas condiciones. El corredor del INEOS Grenadiers fue cuarto en la etapa 2, con el mismo tiempo de quien se hizo con el triunfo, ya que se definió al embalaje. Pero eso no fue todo, pues se le vio bien en el ascenso definitivo, respondiendo a los ataques del Red Bull Bora Hansgrohe y yendo de la mano con su compañero de equipo, Arensman. Es así como, ahora, el 'joven maravilla' es quinto en la general, a tan solo 10 segundos de Pellizzari, soñando con ser campeón.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en el Tour de los Alpes 2026 Twitter de INEOS Grenadiers

Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 2

1. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 6h 49' 42''

2. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) - a 4''

3. Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL) - a 6''

4. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 10''

5. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 10''

6. Lorenzo Finn (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 13''

7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 19''

8. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 29''

9. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 29''

10. Alex Tolio (Bardiani CSF 7 Saber) - a 29''

