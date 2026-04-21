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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de los Alpes, tras la etapa 2; Egan Bernal fue protagonista

Clasificación general del Tour de los Alpes, tras la etapa 2; Egan Bernal fue protagonista

Apasionante jornada del Tour de los Alpes, donde la alta montaña puso a prueba a los favoritos, generó varios cambios y 'el joven maravilla' se metió en la lucha por el título.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, se lució en la etapa 2 del Tour de los Alpes
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, se lució en la etapa 2 del Tour de los Alpes
Getty Images

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