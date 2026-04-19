Egan Bernal vuelve a competir; INEOS Grenadiers lo confirmó para exigente carrera

El británico Tom Pidcock, el colombiano Egan Bernal y el italiano Giulio Pellizzari serán las principales referencias en la 49ª edición del Tour de los Alpes, antiguo Giro del Trentino, que se disputa entre los próximos días 20 y 24, un auténtico examen con la montaña de protagonista.

Esta prueba conmemora los diez años de la firma del acuerdo de cooperación euroregional y la 49ª edición en total, si se incluye el legado del Giro del Trentino. La nómina de inscritos, a falta de las grandes figuras, se ha visto enriquecida con la incorporación de última hora de Tom Pidcock, la estrella del Team Pinarello Q36.5, dos veces campeón olímpico de MTB.

El ciclista de Leeds, con la Strade Bianche y la Amstel Gold Race en su palmarés, tendrá la dura competencia de corredores como el colombiano Bernal (Ineos Grenadiers), el italiano Pellizzari (Red Bull–BORA–Hansgrohe) y el vigente campeón, el australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling).

Entre los aspirantes al título habrá que contar con el subcampeón en 2025, el neerlandés Thymen Arensman (Ineos), y el tercer clasificado, Derek Gee (Lidl–Trek), así como el ruso Aleksandr Vlasov (Red Bull–BORA–Hansgrohe) y el australiano Ben O'Connor (Team Jayco AlUla).



En esta cita alpina no habrá equipos españoles, y entre los incluidos en la lista de partida sólo figuran los ciclistas Óscar Rodríguez (Ineos) y Pablo García y Adrián Benito (Polti VisitMalta)



Egan Bernal vuelve al ruedo

El colombiano no sabe lo que es competir desde hace casi dos meses, su última presentación fue el 28 de febrero en Francia, en la Faun Ardeche Classic, quedando en la séptima posición. De hecho es la única competencia que ha corrido en Europa en lo que va del 2026, puesto que su temporada inició con los campeonatos nacionales de ruta. Bernal fue quintó en la contrarreloj individual y en la ruta se coronó como campeón.