Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal vuelve a competir; INEOS Grenadiers lo confirmó para exigente carrera

Egan Bernal vuelve a competir; INEOS Grenadiers lo confirmó para exigente carrera

A través de las redes sociales, INEOS Grenadiers anunció su alineación, con Egan Bernal a la cabeza, para una competencia que inicia este lunes 20 de abril en territorio europeo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 19 de abr, 2026
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad