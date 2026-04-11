Egan Bernal salió del apuro; ya tiene pasaporte y viajará a Europa para preparar el Giro de Italia

Egan Bernal dejó atrás el contratiempo que lo obligó a acudir de urgencia a una sede de la Cancillería en Bogotá y ya tiene todo listo para viajar a Europa. El propio Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó, a través de sus redes sociales, que el campeón del Tour de Francia logró completar su trámite de pasaporte en tiempo récord y podrá desplazarse este domingo 12 de abril para continuar con su preparación de cara al Giro de Italia 2026.

La Cancillería destacó la rapidez con la que se resolvió la situación del ciclista del INEOS Grenadiers, incluso en medio de las dificultades recientes en su plataforma tecnológica. “¡Pasaporte listo en tiempo récord, al mejor estilo Egan! Nuestro campeón realizó su trámite de pasaporte en menos de cinco minutos en la sede norte de la Cancillería”, publicó la entidad, resaltando la eficiencia del proceso.

¡Pasaporte listo en tiempo récord, al mejor estilo Egan!



Nuestro campeón @Eganbernal realizó su trámite de pasaporte en menos de cinco minutos en la sede norte de la Cancillería, incluso en medio de una contingencia generada por una amenaza cibernética sobre una parte de la… pic.twitter.com/Bk6dSxvGsc — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 11, 2026

El mensaje también hizo énfasis en el contexto en el que se llevó a cabo el trámite, marcado por una contingencia técnica que afectó algunos servicios. Según la misma publicación, Bernal logró completar el procedimiento “incluso en medio de una contingencia generada por una amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica”. Pese a ello, el corredor pudo solucionar su situación sin mayores contratiempos.



La historia había comenzado días atrás, cuando el pedalista colombiano fue visto en las afueras de una sede de la Cancillería realizando consultas para renovar su documento. Su presencia no pasó desapercibida entre los ciudadanos que adelantaban diligencias, especialmente en medio de largas filas y retrasos derivados de fallas en el sistema SITAC, que motivaron una “intervención técnica profunda”, según informó la entidad en su momento.

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El propio Bernal había reconocido que el problema se debió a un descuido personal. “Se me llenaron todas las páginas del pasaporte con lo sellitos y por eso vine a renovarlo. Fue culpa mía, lo dejé para última hora, pero yo creo que todo se soluciona”, dijo en ese momento, con tranquilidad, mientras intentaba resolver el trámite contrarreloj.

Finalmente, la solución llegó más rápido de lo esperado. Con el documento en regla, el zipaquireño podrá viajar sin inconvenientes para iniciar su calendario internacional. “Ahora, con su documento al día, el ganador del Tour de Francia inicia su ruta internacional rumbo al #GiroDeItalia”, añadió la Cancillería en su publicación.