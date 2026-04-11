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Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal salió del apuro; ya tiene pasaporte y viajará a Europa para preparar el Giro de Italia

Egan Bernal salió del apuro; ya tiene pasaporte y viajará a Europa para preparar el Giro de Italia

El ciclista colombiano Egan Bernal logró sacar su pasaporte luego del susto que vivió entre semana por fallas en el sistema de la Cancillería.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio del Giro de Italia 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio del Giro de Italia 2025
AFP

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