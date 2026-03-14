Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Revolución en el equipo de Egan Bernal: nuevo patrocinador y cambio de nombre

Revolución en el equipo de Egan Bernal: nuevo patrocinador y cambio de nombre

El equipo del colombiano Egan Bernal vivirá un cambio histórico en el ciclismo mundial: nueva identidad, patrocinador principal y una inversión millonaria que apunta al Tour de Francia

Por: Caracol Sports
Actualizado: 14 de mar, 2026
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, empezó con sus competencias en Europa en 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, empezó con sus competencias en Europa en 2026
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad