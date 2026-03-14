Revolución en el equipo de Egan Bernal: nuevo patrocinador y cambio de nombre

El equipo del ciclista colombiano Egan Bernal vivirá una transformación importante en el pelotón internacional. La escuadra Ineos Grenadiers cambiará de nombre y de imagen antes del inicio del Tour de Francia 2026, luego de cerrar un millonario acuerdo de patrocinio que marcará una nueva etapa para la estructura británica.

Según información revelada en 'The Guardian', la empresa danesa de tecnología Netcompany se convertirá en el patrocinador principal del equipo, en un acuerdo estimado en 100 millones de euros durante los próximos cinco años. Esto implica que la escuadra dejará de competir bajo el nombre de Ineos Grenadiers, aunque el multimillonario británico Jim Ratcliffe seguirá siendo propietario del proyecto.

La inversión busca fortalecer el presupuesto del equipo y permitirle competir de nuevo al más alto nivel en las grandes vueltas del ciclismo mundial. En los últimos años, la formación británica ha tenido dificultades para igualar el poder económico y deportivo de equipos como UAE Team Emirates, donde corre el esloveno Tadej Pogacar, dominador reciente del Tour de Francia.

A pesar del cambio de nombre, Ineos y la compañía energética TotalEnergies continuarán vinculadas al proyecto como patrocinadores. Con la llegada de Netcompany, el equipo espera acercarse a los presupuestos de las escuadras más poderosas del World Tour y así reforzar su plantilla en la lucha por las grandes competencias.



La estructura dirigida por Dave Brailsford, que en el pasado dominó el ciclismo como Team Sky, busca recuperar el protagonismo perdido en el Tour. Su último triunfo en la carrera francesa se remonta a 2019, cuando Egan Bernal hizo historia al convertirse en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia.

Egan Bernal durante el Tour de Francia 2019. Getty Images

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El pedalista de Zipaquirá también le dio al equipo su triunfo más reciente en una gran vuelta, al conquistar el Giro de Italia 2021, consolidándose como uno de los corredores más importantes en la historia de la escuadra.

En la actualidad, el equipo atraviesa un proceso de renovación deportiva y confía en volver a pelear por los títulos de las grandes vueltas. Con el respaldo económico del nuevo patrocinador y una plantilla que mezcla experiencia y juventud, la escuadra aspira a volver a ser protagonista en el ciclismo mundial, con Bernal como una de sus principales cartas para las grandes carreras.