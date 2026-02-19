Clasificación general del UAE Tour, tras la etapa 4: Harold Tejada sueña con el título

El UAE Tour 2026 entró en su recta final. Este jueves 19 de febrero se llevó a cabo la etapa 4 de las siete que componen esta edición y la ilusión con Harold Tejada sigue intacta. Fueron 182 kilómetros en total, donde el pelotón se enfrentó a unos pequeños ascensos, metas volantes y una definición al embalaje, donde el ganador fue Jonathan Milan (Lidl - Trek).

Entre los favoritos no se presentaron movimientos, ya que arribaron en conjunto. Razón por la que Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) sigue en lo más alto de la clasificación general, con un tiempo de 11h 12' 09'', seguido de Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), a 21 segundos, y quien completa el podio es el nacido en Pitalito, Huila del XDS Astana Team, a un minuto.

La cuarta jornada del UAE Tour empezó con algunos movimientos en busca de armar la fuga. Varios lo intentaron, pero solo unos pocos lo consiguieron. Georg Steinhauser (EF Education EasyPost), Stefan de Bod (Modern Adventure Pro Cycling), Lorenzo Milesi (Movistar), Patrick Gamper (Jayco AlUla) y James Knox (Picnic PostNL) se fueron en solitario en el frente de carrera.

Sin embargo, en el pelotón no faltaron las noticias. Finlay Pickering (Team Jayco AlUla) y Robbe Ghys (Decathlon CMA CGM Team) se retiraron, tras sufrir duras caídas. Y es que la tensión no faltó, más allá de que, sobre el papel, la fracción no representaba mayor peligro. Para fortuna del grupo no pasó nada más y los demás ciclistas llegaron sin ningún problema.



Ahora, este viernes 20 de febrero, se vivirá un día para los especialistas de la velocidad. Entre Dubai Al Mamzar Park y Hamdan Bin Mohammed Smart University, se van a disputar un total de 166 kilómetros, sin subidas, completamente llana y donde el nombre de Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates XRG) suena como uno de los favoritos para hacerse con la victoria.

Harold Tejada, ciclista del XDS Astana Team, es el mejor colombiano en el UAE Tour 2026 Getty Images

Clasificación general del UAE Tour, tras la etapa 4

1. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - 11h 12' 09''

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 21''

3. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 1' 00''

4. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 1' 07''

5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 1' 19''

6. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 1' 21''

7. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 1' 22''

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 1' 28''

9. Jørgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) - a 1' 30''

10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 1' 43''