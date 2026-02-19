Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del UAE Tour, tras la etapa 4: Harold Tejada sueña con el título

Clasificación general del UAE Tour, tras la etapa 4: Harold Tejada sueña con el título

En una exigente jornada, con 182 kilómetros, uno que otro ascenso, algunos enredores y retiros, el colombiano del XDS Astana Team sigue con vida en el UAE Tour.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 19 de feb, 2026
Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, sueña con el título del UAE Tour 2026
Getty Images

