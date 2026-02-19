¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general del UAE Tour 2026, tras la etapa 4?

Nairo Quintana es consciente de su nuevo rol en el ciclismo. Teniendo en cuenta su edad (36 años), la diferencia de nivel con relación a las nuevas generaciones y los recientes resultados que ha conseguido, los cuales no han sido tan positivos, ya no es líder de escuadra. Sin embargo, su experiencia le permite asumir el papel de gregario y cumplir con las expectativas.

En esta ocasión, en el marco del UAE Tour, fue junto con Pablo Castrillo, Pavel Novák, Lorenzo Milesi, Manlio Moro y Albert Torres. Allí, el boyacense no la ha pasado tan bien. En la etapa 1, no desentonó y arribó a la meta con el mismo tiempo del ganador, Isaac del Toro. Pero las cosas se complicaron en la segunda jornada, cuando se disputó una contrarreloj individual.

Teniendo en cuenta que no es su especialidad, Nairo Quintana cedió terreno, perdiendo un minuto y 29 segundos con relación a Remco Evenepoel, quien fue el vencedor de la fracción. El pasado miércoles 18 de febrero, se llevó a cabo la etapa reina, con varios ascensos, que pusieron a prueba a los favoritos al título y era la oportunidad perfecta para los escaladores.

No obstante, las cosas no salieron bien para 'el Cóndor'. Cedió cuatro minutos y 25 segundos con Antonio Tiberi, quien cruzó la meta en primer lugar. Ahora, no fue el único que sufrió en la montaña, pues Remco Evenepoel se despidió de sus oportunidades de título en el UAE Tour 2026, perdiendo dos minutos y cuatro segundos. Para su fortuna, las revoluciones bajaron.



Nairo Quintana (Movistar Team) junto a Isaac del Toro, del UAE Team Emirates XRG, en el UAE Tour 2026 Twitter del Movistar Team

Este jueves 19 de febrero, en Fujairah, el pelotón se enfrentó a 182 kilómetros de recorrido, con un par de metas volantes y con pequeños repechos. Razón por la que el final se definió al embalaje, donde quien se impuso fue Jonathan Milan (Lidl Trek). Eso sí, los sustos no faltaron, ya que Finlay Pickering (Jayco AlUla) y Robbe Ghys (Decathlon CMA CGM) se retiraron por caídas.

Así las cosas, Nairo Quintana culminó la etapa 4 del UAE Tour en el puesto 73, con el mismo tiempo del ganador, lo que generó que en la clasificación general ocupe la plaza 41, a 5' 35'' del portador de la camiseta de líder, Antonio Tiberi. Recordemos que la última jornada se disputará el domingo 22 de febrero, cuando se conocerá al campeón.